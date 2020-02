Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha acquisito documenti e dati nelle sedi di Amazon e eBay nell’ambito dell’inchiesta sulle «manovre speculative» nelle vendite a prezzi folli di mascherine, gel disinfettanti e altri prodotti sanitari in questi giorni di emergenza Coronavirus.

Il fascicolo, che ipotizza speculazioni sui prezzi di «generi di prima necessità», è a carico di ignoti.

“È una vergogna nazionale speculare sulla pelle degli italiani”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Una situazione inaccettabile che deve cessare. Peraltro il problema non è solo il prezzo stellare dei prodotti, ma anche la vendita di mascherine “farlocche” che non hanno alcuna efficacia nemmeno se indossate da persone contagiate, visto che non sono mascherine Ffp3″ conclude Dona.