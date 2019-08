Anticontraffazione, si rinnova la campagna “I buy real” di Indicam a Forte dei Marmi

Comprare prodotti falsi è prima di tutto un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Questo il messaggio di fondo della campagna “I buy real – Io compro originale” nata per sensibilizzare sull’importanza dell’acquisto consapevole, che oggi si rinnova a Forte dei Marmi col supporto di Indicam, l’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione.

Il Comune ha infatti rinnovato la collaborazione con Indicam per le azioni di sensibilizzazione e contrasto alla vendita di prodotti contraffatti sul territorio.

«Noi vorremmo che l’esempio di quanto messo in campo con il comune di Forte dei Marmi contagiasse positivamente molte altre città – commenta Mario Peserico, presidente di Indicam – È il secondo anno che scendiamo in spiaggia e in piazza a Forte dei Marmi perché abbiamo visto che i risultati ottenuti nel 2018 sono stati molto positivi, grazie al lavoro costante dell’amministrazione comunale e della Polizia municipale che ha coinvolto anche i privati. Un lavoro che sta continuando a dare frutti anche in questa stagione estiva, con meno presenze di venditori abusivi di merce contraffatta sulle spiagge».

La campagna “I buy real” vuole, prima di tutto, rendere consapevoli i consumatori del fatto che acquistare prodotti falsi significa esporsi a potenziali rischi per la sicurezza e la salute. I prodotti contraffatti, ricorda Indicam, sono realizzati senza alcun rispetto delle norme sul lavoro, sulla sicurezza dei materiali, sulla gestione delle produzioni e degli scarti relativi, che spesso costituiscono fonti di inquinamento drammaticamente impattanti sulla salute di ogni cittadino.