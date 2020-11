Black Friday mania, ma attenzione alle truffe online e sui social network

Va bene, oggi è il Black Friday, ma attenzione a farsi prendere la mano da sconti troppo allettanti per essere veri, da smartphone regalati e da borse griffate che il graffio lo lasceranno al vostro conto corrente. C’è un’impennata di truffe online e sui social network in occasione del Black Friday di quest’anno, appuntamento atteso dagli amanti dello shopping e declinato sempre più spesso sul web.

Attenzione però, avvertono le associazioni dei consumatori. Si stanno moltiplicando i tentativi di truffa, con finti negozi online e sconti inesistenti. L’obiettivo è incassare denaro senza inviare la merce. O rubare i dati personali degli acquirenti.

Codacons: impennata di truffe online e sui social network

Aumentano le truffe online e sui social network in occasione dell’odierna giornata di acquisti, che vede un grande protagonismo del web e dell’eCommerce.

Il Codacons denuncia un «fortissimo incremento dei tentativi di truffa legati al Black Friday non solo sul web, ma anche sui social network».

L’associazione sta monitorando l’andamento della settimana di sconti speciali che oggi ha il suo culmine, ma che in realtà è partita lunedì scorso, senza contare tutte le offerte online che sono state lanciate già da giorni e che si sono spalmate su gran parte del mese di novembre.

«Già da alcuni giorni si registra nel nostro paese una forte impennata dei tentativi di truffa a danno dei consumatori – spiega il Codacons – Il Black Friday ha scatenato una valanga di mail, sms, messaggi e post promozionali, all’interno dei quali si nascondono raggiri e tentativi di furto dei dati bancari degli utenti».

Truffe online, finti negozi, sconti inesistenti

I tentativi di truffe online stanno sfruttando anche i social network come Instagram e Facebook. Ci sono hashtag, tag e messaggi privati che rimandano a link di siti che promuovono sconti altissimi su smartphone o capi di abbigliamento griffato.

Ma, spiega il Codacons, «si tratta in molti casi di finti negozi online, nati proprio in occasione del Black Friday, il cui scopo è raccogliere ordini incassando denaro, senza poi inviare la merce e con i domini che vengono cancellati alla fine della settimana di sconti. In altri casi tali siti hanno il solo scopo di rubare credenziali bancarie e dati delle carte di credito degli utenti, per svuotarne i conti correnti».

Come fare acquisti sicuri ed evitare le truffe

Da qui l’invito usuale ogni volta che si tratta di fare acquisti, specialmente in presenza di offerte particolarmente allettanti: fare attenzione, diffidare degli sconti esagerati e dei prezzi palesemente fuori mercato, non aprire link sospetti e controllare per quanto possibile l’affidabilità dei siti sui quali si fa shopping.

Di seguito i consigli utili del Codacons per fare acquisti sicuri

– Acquistate solo da siti Internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo.

– Acquistate solo da venditori sicuri. Controllare che nei feedback siano riportati correttamente i dati della società titolare dell’attività commerciale.

– Confrontate sempre i prezzi, sia online sia nei negozi fisici. Attenzione agli sconti troppo elevati.

– Controllate che sia riportato oltre al prezzo iniziale del prodotto anche quello finale, comprensivo di spese di spedizione o tasse.

– Controllate la data di spedizione e verificare sempre da dove viene spedito il prodotto.

– Conservate sempre una copia dell’ordine effettuato e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali.

– Sul web pagate o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserite mai dati privati online.

– Ricordare che per legge la merce si può restituire quando si acquista fuori dagli esercizi commerciali fisici entro 14 giorni.

– Per gli acquisti online verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online.

– Se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione avete dritto alla sostituzione o al rimborso.