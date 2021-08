Bodyshape e Armocromia, le consulenze più in voga del momento

Nel mondo della moda attuale sono molto in voga le consulenze di armocromia e bodyshape.

La prima permette di analizzare bene i colori che si abbinano ad ogni donna (o uomo), suddividendoli in “stagioni” (calde come primavera e autunno e fredde come inverno ed estate), in modo da esaltare la sua bellezza partendo dal suo sottotono di pelle.

Lo studio della bodyshape invece, consente di analizzare la forma del corpo, portando indirettamente a comprendere quali sono i vestiti più adatti per la propria fisionomia.

Vediamo di seguito dei consigli utili da tenere in conto quando andiamo a informarci circa la nostra bodyshape e la stagione di appartenenza.

Pancere contenitive – Perfette per ogni tipo di bodyshape

A prescindere dalla propria bodyshape, una donna può sempre usare la pancera contenitiva, ovvero un capo d’abbigliamento capace di modellare e ridisegnare la figura del corpo.

La pancera infatti può aiutare a contenere i fianchi abbondanti tipici del fisico a pera, oppure la pancia tondeggiante del fisico a mela (o triangolo ribaltato).

Nel caso del fisico a rettangolo invece la pancera contentiva può aiutare a creare un punto vita più calcato, oppure può esaltare quello del fisico a clessidra.

Riguardo alla pancera contenitiva è giusto smentire il fatto che sia indicata solo per i fisici più morbidi. Niente di più sbagliato!

La pancera contenitiva è perfetta anche per i fisici più snelli, che hanno appena sostenuto un parto o un dimagrimento consistente, in quanto in questi due casi la pelle potrebbe risultare particolarmente rilassata e bisognosa di essere rimodellata.

I modelli di pancera disponibili in commercio sono numerosi, ottimali anche per essere osservati alla luce del sole, in quanto i design più moderni risultano molto simili ai comuni capi d’abbigliamento intimi.

Nessun imbarazzo quindi in caso di incontri romantici, la pancera risulterà un indumento discreto e mimetico.

Armocromia – Sempre bene affidarsi a professioniste

Per evitare di spendere soldi inutilmente, è sempre bene effettuare consulenze di armocromia con una persona esperta in materia.

Specialmente se si opta per un’analisi online, dove il riconoscimento del tipo di sottotono di pelle è più complicato, è necessario rivolgersi a chi ha l’occhio allenato ed i giusti mezzi e tecniche per fare un consulto a distanza.

Per quanto riguarda l’abbronzatura, quest’ultima potrebbe rendere l’analisi più complicata ma non impossibile.

Libertà di essere sé stessi

A prescindere dalla bodyshape del nostro corpo o dalla stagione armocromatica in cui ci rispecchiamo, ognuno dev’essere libero di vestire come vuole, sia dal punto di vista delle forme che dei colori.

Le consulenze sopra indicate possono solo essere dei punti di riferimento su cui contare quando si vuole esaltare al massimo il proprio corpo, ma questo non significa che non sia bello al naturale, privo di modifiche e abbellimenti esterni.

Ogni corpo ha la propria unicità e merita di essere apprezzato così com’è, con l’unica consapevolezza che bodyshape e armocromia sono solo dei semplici alleati di bellezza.