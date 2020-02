Coronavirus, la denuncia dei Consumatori: online prezzi alle stelle per maschere e disinfettanti antibatterici

Prezzi alle stelle online per i disinfettanti antibatterici e per le maschere sanitarie pubblicizzate addirittura “per coronavirus”. Le associazioni dei consumatori denunciano “speculazioni intollerabili”

Online prezzi alle stelle per le maschere sanitarie, pubblicizzate addirittura come adatte contro il coronavirus, e per i gel antibatterici – la classica Amuchina – trovata anche a 25 euro a flaconcino. Col diffuso allarme sociale legato al Coronavirus è partita anche la corsa ai prezzi di prodotti quali disinfettanti antibatterici e maschere di protezione, con rincari che sono stati denunciati dalle associazioni dei consumatori che parlano di aumenti stratosferici e di “speculazioni intollerabili”.

Federconsumatori: gel con rincaro di oltre il 148%

I prezzi dei disinfettanti antibatterici online (in molte farmacie neanche si trovano più e anche sul web scarseggiano) sono lievitati a dismisura, quando ancora disponibili. Prodotti che costavano meno di 4 euro sono venduti al doppio e anche più, denuncia Federconsumatori.

«Dai nostri monitoraggi e dalle segnalazioni di alcuni cittadini emergono però i primi fenomeni speculativi su tali prodotti: in molte zone è difficile reperirli nei punti della grande distribuzione e nelle farmacie, per questo, soprattutto su internet, i prezzi sono lievitati a dismisura, si può arrivare a pagare anche 8,69 – 10,90 euro un prodotto da 80 ml che normalmente ne costa in media 3,50 euro, con un rincaro di oltre il 148%! Anche su internet la reperibilità diminuisce di minuto in minuto e rimangono disponibili spesso solo i prodotti multi-confezione».

Rincari anche per le mascherine: le FFP2 si trovano al costo di circa 59,90 euro (per una confezione da 10pz) e le FFP3 costano anche 99,00 euro (una confezione da 5pz). «Normalmente tali prodotti vengono venduti, a seconda delle caratteristiche e del livello di protezione, a circa 10,00-25,00 euro per 50 pz», ricorda Federconsumatori, pronta a fare denunce alle autorità e all’Antitrust.

Codacons: prezzi alle stelle, denuncia alla Procura e alla Guardia di Finanza

Il Codacons a sua volta ha annunciato per oggi una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e alla Guardia di Finanza contro le speculazioni sui listini dei prodotti igienico-sanitari, i cui prezzi sono schizzati alle stelle.

«Da un primo monitoraggio del Codacons sui principali portali di e-commerce emerge come i prezzi di alcuni prodotti legati all’emergenza Coronavirus raggiungano livelli astronomici – ha detto il presidente Carlo Rienzi – Ad esempio il classico gel igienizzate dell’Amuchina da 80 ml, che normalmente si trova in commercio a circa 3 euro, viene oggi venduto sul web a 22,5 euro la confezione, con un ricarico sul prezzo al pubblico del +650%. Ancora peggio per le mascherine protettive da viso, che prima del coronavirus erano vendute a meno di 10 centesimi di euro l’una, e oggi arrivano a costare su internet 1,8 euro, con un incremento di prezzo del +1700%».

Online sono poi comparse le maschere pubblicizzate proprio come “ideali per coronavirus” e i prezzi sono notevoli. Se ne trovano dai 30 euro l’una ai 100 euro, il Codacons ne ha trovate alcune vendute al prezzo di 189 euro per una confezione da 5 pezzi.

«Si tratta di una vergognosa speculazione, tesa a lucrare sulla paura delle persone, che potrebbe configurare veri e propri reati, dalla truffa all’aggiotaggio», ha detto Rienzi annunciando un esposto a Procura e Guardia di Finanza e chiedendo di oscurare quelle pagine dei portali di vendita online nelle quali si trovano prezzi abnormi.