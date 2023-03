Ddl concorrenza, via le norme sui saldi dalla bozza del provvedimento

Secondo le anticipazioni, nel Ddl Concorrenza non ci sarà la norma sull’armonizzazione delle vendite promozionali. Codacons: “un regalo alle organizzazione dei commercianti, ma un danno per i piccoli esercenti e per i consumatori”

È in corso al momento la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti all’ordine del giorno vi è anche il Ddl Concorrenza, che – secondo le anticipazioni Ansa, al momento in cui scriviamo, – “non contiene norme sui saldi“. “Nel testo del ddl concorrenza che sarà portato in preconsiglio – si legge – non ci sarà la norma sull’armonizzazione delle vendite promozionali, al fine di svolgere un preventivo confronto sul tema con le associazioni di categoria e con le Regioni”.

“Ci sembra la scelta giusta: le vendite di fine stagione sono un evento utile ai consumatori e alle piccole imprese del commercio, dal valore di circa 8 miliardi di euro l’anno – ha commentato Confesercenti. – Cancellarli avvantaggerebbe solo le attività di dimensioni maggiori, dalla Grande Distribuzione alle piattaforme on line, che hanno la possibilità di investire somme cospicue nella promozione”.

Ddl concorrenza, il parere delle Associazioni dei Consumatori

Per il Codacons “Lo stralcio dal Ddl concorrenza delle norme sulla liberazione dei saldi è un regalo alle organizzazione dei commercianti, ma un danno per i piccoli esercenti e per i consumatori“.

“Si tratta di una cessione alle organizzazioni dei commercianti che scontenta tutti – afferma il presidente Carlo Rienzi – La base, ossia i piccoli negozianti, è pienamente favorevole alla liberalizzazione dei saldi, considerato che limiti e paletti fissati dalla normativa attuale avvantaggiano solo l’e-commerce e creano un danno al commercio tradizionale. Da più di 10 anni come Codacons, e a fronte delle vendite sempre più disastrose durante i saldi di fine stagione che oramai hanno perso qualsiasi attrattiva presso gli utenti, chiediamo di abolire la normativa sugli sconti, liberalizzando il settore e lasciando ai singoli negozianti la facoltà di scegliere quando scontare la merce, in base alle proprie rimanenze, all’ubicazione e ad altri variabili che cambiano da esercizio ad esercizio”.

“Se fosse confermato che nel testo del ddl concorrenza sono state tolte le norme sui saldi ci troveremmo di fronte a un autogol per i commercianti – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. – Intanto perché è loro interesse che i saldi partano tutti lo stesso giorno e durino allo stesso modo, e non come ora che ogni regione fa come gli pare. Partire nella stessa data significa promuovere e dare più risonanza mediatica all’avvio delle vendite di fine stagione. Quanto al divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono i saldi non c’è commerciante che di nascosto non faccia lo stesso lo sconto ai clienti che si presentano in negozio. Per non parlare di quelli che mandano sms per avvisare i clienti migliori dei ribassi anticipati. Insomma, meglio regolare la materia piuttosto che lasciare la giungla attuale“.

