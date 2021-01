Epifania, quest’anno la Befana porta dolcetti ma anche fichi e frutta secca

Secondo un’elaborazione Coldiretti/Ixe’, oltre una casa su tre (38%) appenderà la tradizionale calza, al 12% la Befana porta altri regali ed il resto non festeggia. A Napoli arriva la “Calza sospesa” e in Puglia la “Befana solidale”

La Befana porta dolcetti anche in pandemia. Oltre una casa su tre (38%) appenderà la tradizionale calza, al 12% la Befana porta altri regali, mentre il resto non festeggia. È quanto emerge da una elaborazione Coldiretti/Ixe’ per la Festa dell’Epifania al tempo del Covid.

Quest’anno la Befana è più salutista

Nonostante il calo degli acquisti, del 23% secondo le stime, dovuto alle difficoltà economiche, non mancheranno anche quest’anno cioccolato, caramelle e carbone dolce. Ma tornano anche fichi e prugne secche, nocciole, noci e soprattutto biscotti fatti in casa.

Una tendenza favorita dalle restrizioni alla mobilità. Durante le festività, infatti, ben il 49% degli italiani ha dedicato più tempo alla cucina, tra ricette tradizionali e ed esperimenti culinari.

La “calza sospesa”

Non mancano le iniziative solidali. Coldiretti segnala che a Napoli nel giorno dell’Epifania arriva la “calza sospesa” presso il mercato Campagna Amica di Fuorigrotta, con la possibilità per i cittadini di acquistare dolcetti, agrumi, marmellate e ogni altra leccornia, rigorosamente a km zero, da mettere nelle apposite calze donate ai ragazzi in difficoltà.

Mentre in Puglia la Befana solidale arriva grazie ai cuochi contadini di Campagna Amica, che hanno scelto di donare i pasti cucinati negli agriturismi alle mense per gli indigenti della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Santa Rosa a Lecce, di Maria Santissima del Rosario a Bari e alla mensa sociale Paolo VI° a Fasano (Brindisi).

Una festa per bambini ma non solo

Per molti bambini l’arrivo della Befana è anche l’occasione per ricevere gli ultimi regali delle feste con l’arrivo di giochi e giocattoli. Da qualche anno però – rileva la Coldiretti – l’appuntamento si è diffuso anche tra gli adulti, che sfruttano l’occasione per scambiarsi o farsi doni, anche simbolici, spesso approfittando dell’inizio della stagione dei saldi.