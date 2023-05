Influencer marketing, firmato accordo fra UNC e Assoinfluencer

Garantire un rapporto più trasparente tra i consumatori e l’influencer marketing: è questo l’obiettivo del protocollo firmato tra Unione Nazionale Consumatori e Assoinfluencer, il primo sindacato che tutela i diritti degli influencer.

«Siamo stati la prima associazione di consumatori ad occuparci di influencer marketing – ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente di UNC– e anche grazie al nostro intervento, l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha aggiornato la sua Digital Chart con indicazioni più stringenti per chi diffonde contenuti pubblicitari sui social network. Lavorare con Assoinfluencer ci auguriamo che segni una nuova tappa verso un modo di creare contenuti sui social improntati alla qualità e alla trasparenza nell’interesse dei consumatori, ma anche dell’intero sistema che acquisti ancora più credibilità e valore».

«È crescente l’attenzione e l’impegno dei content creator e delle talent/media agency rispetto alla costruzione di un rapporto improntato sulla trasparenza con i consumatori. Alcune recenti tendenze come il deinfluencing l’hanno dimostrato -ha dichiarato Jacopo Ierussi, presidente Assoinfluencer – Nonostante il costante processo di demonizzazione di questa industria, non se ne può negare l’importanza, sempre più concorrenziale rispetto al ruolo una volta ricoperto, con metriche analoghe, dai media tradizionali (televisione, radio, etc.), ormai, invece, alla costante ricerca di punti di contatto con la content creation economy. Crediamo che UNC sia il partner ideale per promuovere il nostro Sportello del Consumatore, proprio perché ha una percezione reale dei social media e degli operatori del settore, oltre che del valore positivo che rappresentano e possono rappresentare».

