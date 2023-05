Sovraindebitamento, Codici: con l’aumento dei mutui crescono le richieste di aiuto

Con l’aumento dei mutui a tasso variabile cresce il rischio di sovraindebitamento, denuncia oggi Codici. “Il sovraindebitamento è un pericolo concreto”, spiega l’associazione, che racconta di un aumento delle richieste di aiuto.

Pandemia, caro energia, mutui

“La pandemia, il caro energia, la Bce. Per le famiglie italiane sembra non avere fine il momento estremamente difficile sul piano economico – spiega Codici – L’aumento dei tassi di interesse voluto dalla Banca Centrale Europea per contrastare l’inflazione ha provocato un aumento considerevole delle rate del mutuo a tasso variabile”.

È un contesto difficile dal punto di vista economico, tanto è vero che solo ieri Eurispes ha evidenziato che la pandemia ha portato pessimismo fra gli italiani. Le famiglie sono in difficoltà con l’affitto, le bollette e il mutuo. Tre italiani su dieci fanno fatica a pagare le spese mediche e solo uno su quattro riesce a risparmiare. A mettere in difficoltà sono soprattutto il pagamento del canone d’affitto (48,4%), delle bollette e utenze (37,9%; +3,5% rispetto al 2022) e il mutuo (37,5%). A fronte dell’aumento dei prezzi si fanno rinunce, si riducono le spese per i regali, ci si veste in negozi più economici e si va a fare la spesa alimentare nei discount.

“Sovraindebitamento pericolo concreto”

«È una questione di primaria importanza – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, perché molte famiglie hanno un mutuo a tasso variabile ed ora devono fare i conti con aumenti importanti e pesanti delle rate. Si spiega anche così un altro aumento, ancora più preoccupante, quello delle richieste di aiuto. I rincari di questo periodo non hanno risparmiato il carrello della spesa, tant’è che studi recenti evidenziano un aumento degli acquisti presso i discount alimentari. Si cerca di risparmiare dove è possibile, ma non sempre questo è sufficiente ed è così che, ricollegandosi al discorso precedente, l’aumento delle rate del mutuo diventa la classica goccia che fa traboccare il vaso. La situazione è allarmante. Il sovraindebitamento è un pericolo concreto».

Codici sottolinea che il sovraindebitamento porta a volte nelle mani dell’usura, quando il peso dei debiti diventa insostenibile e si finisce per ricorrere a usurai.

«Una minaccia reale, a cui bisogna fare attenzione – prosegue Giacomelli – Gli strumenti di aiuto sono altri, come la Legge 3/2012. È fondamentale restare nella legalità ed è quello che ripetiamo con i nostri esperti, a disposizione presso gli Sportelli dell’associazione per fornire tutta l’assistenza necessaria per trovare una soluzione a casi difficili, causati, come detto, anche dall’aumento delle rate del mutuo».

Gli Sportelli dell’associazione Codici sono a disposizione di chi si trova in una situazione di sovraindebitamento oppure è vittima di usura. In questi casi è possibile richiedere assistenza telefonando al numero 065571996 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

