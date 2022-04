Istat: reddito e consumi delle famiglie aumentano. Consumatori: dati superati

Istat: nel quarto trimestre 2021 aumentano reddito e consumi delle famiglie, rispettivamente più 1,3% e più 1,2%. Per le associazioni dei consumatori sono dati obsoleti, di “un mondo che non c’è più”

Nel quarto trimestre 2021 aumentano reddito e consumi delle famiglie, rispettivamente a più 1,3% e a più 1,2%. Ma per le associazioni dei consumatori sono dati obsoleti, già passati, frutto di “un mondo che non c’è più” perché di fatto travolto dai rincari continui sui prezzi dell’energia e dalla guerra in Ucraina. Il quadro economico (e non solo) è insomma cambiato e gli effetti si faranno sentire nel corso di quest’anno.

Nel quarto trimestre 2021, dice l’Istat oggi, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,3% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,2%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all’11,3%, in lieve aumento rispetto al trimestre precedente (+0,2 punti percentuali).

C’ è una sostanziale stabilità del potere d’acquisto delle famiglie.

UNC: “Dati di un mondo che non c’è più”

Nel quarto trimestre dello scorso anno salgono dunque reddito e consumi delle famiglie. Per l’Unione Nazionale Consumatori sono dati già superati.

«Dati di un mondo che non c’è più – dice il presidente UNC Massimiliano Dona – sia per lo scoppio della guerra sia per i rialzi stratosferici dei prezzi di luce e gas scattati dal primo gennaio di quest’anno e che stanno avendo effetti devastanti sia sui costi di produzione delle imprese sia sul potere d’acquisto delle famiglie, visto che l’inflazione nel primo trimestre 2022 è salita del 3,1% rispetto a quella del quarto trimestre 2021, passando dal 3% di ottobre al 6,7% di marzo».

Anche se i consumi sono aumentati dell’1,2% rispetto al terzo trimestre 2021, aggiunge Dona, «sono comunque dati insoddisfacenti perché ancora sotto i valori pre-crisi del 2019. In particolare, rispetto al quarto trimestre del 2019 sono ancora inferiori dello 0,6%, 1 mld e 626 milioni».

Codacons: bollette e rincari freneranno i consumi

L’aumento delle bollette e la corsa dei prezzi al dettaglio freneranno i consumi delle famiglie e intaccheranno il potere d’acquisto, aggiunge il Codacons.

I dati positivi dell’Istat sulla crescita dei consumi e del reddito delle famiglie nel IV trimestre del 2021 sono «obsoleti e purtroppo già superati, e dovranno scontrarsi con un quadro economico oggi profondamente modificato rispetto allo scorso anno», spiega l’associazione.

«I fortissimi aumenti delle bollette di luce e gas scattati a gennaio, il caro-benzina che prosegue da mesi e i rincari dei prezzi al dettaglio schizzati alle stelle nel corso del 2022, intaccheranno fortemente il potere d’acquisto dei cittadini con effetti diretti sulla spesa – dice il presidente Carlo Rienzi – La buona performance dei consumi e la crescita del reddito dovranno quindi fare i conti con rincari di prezzi e tariffe, generalizzati e in tutti i settori, che da un lato stanno oggi riducendo la capacità di acquisto delle famiglie, dall’altro avranno effetti negativi sulla spesa rallentando nel 2022 la ripresa economica del paese».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!