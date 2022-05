L’importanza della classe energetica di un condizionatore

Quando si acquista un condizionatore bisogna tenere presente diversi fattori, tra questi c’è la scelta della classe energetica. Da questa dipendono i costi dei consumi e il rapporto tra spesa ed efficienza, fondamentale per risparmiare nel lungo periodo. L’impianto deve essere prima di tutto dimensionato correttamente rispetto allo spazio che abbiamo, per questo è fondamentale affidarsi ad un tecnico specializzato come www.idraulicobraga.it che ci guidi verso la direzione giusta. L’installazione del condizionatore non è una cosa da fare da autodidatta perché si tratta di un lavoro importante che riesce a fare con precisione solo chi lavora nel settore.

La classe energetica è fondamentale per scegliere il modello giusto ma molte persone non sanno leggere le etichette e quindi non riescono ad orientarsi. Di seguito vogliamo spiegare perché la classe energetica è così importante e vedere come si leggono le etichette nel modo giusto, anche se non si è molto esperti.

Come leggere l’etichetta energetica del climatizzatore

Saper leggere l’etichetta energetica del climatizzatore è importante per orientarsi sullo spreco di energia e sui costi. La legge dice che anche i modelli di piccola taglia ormai devono indicare la classe energetica di riferimento, quindi la possiamo trovare in quasi tutti gli elettrodomestici. Ma cos’è esattamente la classe energetica? Si tratta di una categoria con cui gli elettrodomestici vengono classificati per avere un confronto tra consumi ed efficienza energetica. La possiamo notare perché viene indicata con un’etichetta attraverso una lettera che parte da A fino a D.

Più ci si avvicina alla lettera A, più il rapporto tra risparmio ed efficienza è migliore. I condizionatori più moderni sono in grado di superare la lettera A, garantendo una capacità ancora migliore. Queste categorie vengono definite A+, A++ e A+++. Se inizialmente la spesa per questi apparecchi può essere più alta, in realtà nel lungo periodo si andrà a risparmiare parecchio sulle bollette. Il sistema delle classi energetiche è diventato obbligatorio in tanti elettrodomestici da poco tempo e l’obiettivo è quello di dare la possibilità ai consumatori di inquinare di meno, per contrastare i cambiamenti climatici.

Qual è la classe energetica migliore

Come abbiamo già anticipato, la classe energetica migliore è la A, ma è ancora meglio nelle sue varianti (A+++, A++, A+) e con tecnologia inverter. Quest’ultima infatti permette di risparmiare il 30% sui consumi elettrici rispetto ad un modello on/off. Ovviamente la scelta dipende anche dal budget che si ha a disposizione, perché anche altre classi che si avvicinano alla A possono essere buone in determinate condizioni. Bisogna calcolare quali sono più o meno i nostri consumi e fare una proporzione per verificare qual è la soluzione più conveniente in base alle nostre possibilità. Scegliere la classe energetica A è un investimento iniziale importante ma può farci risparmiare davvero molto e incidere meno sull’inquinamento ambientale perché è una soluzione più ecologica.

Un altro fattore importante da considerare è la grandezza delle stanze che dobbiamo rinfrescare. Tra le varie caratteristiche degli ambienti dobbiamo verificare se ci sono aperture verso l’esterno o se c’è un buon isolamento termico. Risparmiare sulla bolletta è possibile, ma bisogna scegliere con attenzione la classe energetica e considerare quali sono le caratteristiche della nostra abitazione. In linea generale possiamo dire che più gli elettrodomestici sono innovativi più sono efficienti e ci fanno risparmiare sui consumi, anche se l’investimento iniziale può essere elevato. Quando si sceglie un condizionatore bisogna verificare quali sono le funzionalità che offre perché in alcuni casi è possibile utilizzarlo anche nei periodi freddi con la funzione di riscaldamento. Cerchiamo di scegliere l’apparecchio migliore in base alle nostre possibilità e alle nostre esigenze, considerando tutti i pro e i contro.

