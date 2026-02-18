Osservatorio Immagino: vendite in calo per i prodotti dedicati al “cura persona”

Nel corso degli ultimi 12 mesi il mondo del cura persona, composto da 26.215 prodotti che hanno generato un fatturato di quasi 4 miliardi di euro, non è riuscito a crescere né in valore (-0,2%) né in volume (-2,4%): è quanto emerso dall’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy.

L’area incentrata sulla capacità di “proteggere e/o riparare” è andata, però, in controtendenza rispetto al paniere (+5,9% a valore), sviluppando nel corso dei 12 mesi rilevati un fatturato di circa 984 milioni di euro. A crescere bene sono stati anche i volumi (+2,2%) sostenuti sia dall’offerta di nuovi prodotti a scaffale (+3,4 punti percentuali) sia dalla domanda (+2,6 punti percentuali). Hanno contribuito positivamente alla crescita dentifrici, deodoranti antiodore, prodotti per incontinenza, solari, shampoo, collutori.

Cura persona, crollano i prodotti “free from”

Secondo quanto emerso dall’indagine, crollano i volumi del free from a causa della forte riduzione dell’assortimento. Le perdite in volume sono state particolarmente evidenti per i claim “senza parabeni” e “senza coloranti”, entrambi con cali a doppia cifra, ma anche per “senza nichel”, “senza solfati” e “senza petrolati”.

In controtendenza il claim “senza allergeni”, che nel corso dell’ultimo anno mobile ha aumentato il valore del +10,8% e il volume del +3,0%. In particolare, a permettere la crescita sono stati soprattutto alcuni prodotti, come assorbenti esterni, bagno doccia schiuma, igiene cura prima infanzia, proteggislip, protettivi labbra, coloranti e solari.

Per quanto riguarda, invece, i prodotti rich-in (che indicano in etichetta di avere una composizione arricchita), secondo l’indagine l’aumento del prezzo del paniere non rallenta la curiosità dei consumatori per questi prodotti. I claim “con vitamine”, “con acido ialuronico” e “con collagene” hanno registrato un accentuato aumento dei prezzi (in due casi a doppia cifra), che ne ha accresciuto le vendite in valore, ma senza che quelle in volume ne abbiano particolarmente risentito.

In particolare, si sono fatti notare per performance i solari, i bagno doccia schiuma, i protettivi labbra, la pulizia viso, i fissativi e l’igiene cura prima infanzia. Tra i prodotti con acido ialuronico hanno fatto la differenza i trattamento corpo, i solari, i dentifrici, i collutori e i protettori, la medicazione di pronto soccorso e i protettivi labbra.