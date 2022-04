Prodotti tipici di Pasqua, Federconsumatori: rincari del 3%

I prodotti tipici di Pasqua aumentano in media del 3% quest’anno, stima Federconsumatori. I prezzi sono vari: rincarano le colombe e, meno, la carne, mentre le uova di Pasqua hanno prezzi in calo

I prodotti tipici di Pasqua rincarano in media del 3%. Ma molto dipende dal prodotto e dal canale di vendita. Le uova di Pasqua quest’anno segnano prezzi generali quasi tutti in calo – un uovo piccolo di marca costa il 4% in meno rispetto allo scorso anno – mentre le colombe classiche aumentano del 14%.

La carne rincara di circa l’1% mentre le uova fresche segnano un rialzo compreso fra il 5% della confezione da 6 per arrivare al 12% della confezione da 10 uova. Per un uovo di Pasqua non bastano in media 10 euro, per la colomba i prezzi si aggirano intorno ai 12-15 euro.

Sono i dati diffusi oggi dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori che parla di un aumento medio per i prodotti tipici di Pasqua del 3%. C’è da considerare però che, sui listini riportati dall’associazione, qualche risparmio è facilmente possibile se si sceglie di acquistare i prodotti tipici approfittando di qualche promozione che le grandi catene offrono, per un periodo di tempo limitato, nei giorni che precedono la festa.

I prezzi dei prodotti tipici di Pasqua

«Nonostante le difficoltà gli italiani non rinunceranno a festeggiare, seppure riducendo il budget e facendo qualche rinuncia», di Federconsumatori che ha monitorato i costi dei prodotti tipici di Pasqua. Quest’anno, dice l’associazione, costano in media il 3% in più rispetto allo scorso anno.

In realtà l’andamento dei prezzi è diverso a seconda di prodotti e canali di vendita. I rincari maggiori ci sono per il comparto delle uova fresche (+9%) e delle colombe (+8%).

In particolare le uova hanno prezzi in aumento del 5% sulla confezione da sei (costo medio di 2,69 euro nel 2022) e del 12% su quelle da dieci (costo medio di 3,35 euro contro i 2,99 euro del 2021).

Uova di Pasqua, i prezzi secondo Federconsumatori

«Dopo il boom dei prezzi registrati negli ultimi due anni per le uova di Pasqua, soprattutto online, quest’anno tali prodotti segnano lievi diminuzioni», aggiunge Federconsumatori. Il prezzo medio di un uovo da 150 grammi di marca è stimato in circa 12 euro (meno 6% rispetto al 2021) e quello di uovo di marca da 220 grammi in 16,50 euro (meno 4%). Aumentano invece i prezzi delle uova di Pasqua decorate (più 4%) mentre diminuiscono i prezzi degli ovetti al chilo (meno 11%).

Come si diceva, però, dipende molto da marca e canali di vendita, nonché dalla disponibilità di offerte che possono far abbassare decisamente i prezzi.

Rincarano invece, fra i prodotti tipici di Pasqua, le colombe. Per una classica Federconsumatori stima un prezzo medio di 12,40 euro rispetto ai 9,96 euro dello scorso anno e un rincaro del 14%. Per la colomba farcita servono in media 15 euro con un rincaro del 2% rispetto al 2021.

Fuori casa a pranzo solo 1 famiglia su 10

Dal monitoraggio Federconsumatori emerge poi che gli italiani festeggeranno in gran maggioranza a casa. «Appena 1 famiglia su 10 trascorrerà il pranzo di Pasqua o di Pasquetta fuori casa, un dato nettamente in calo rispetto al periodo pre-covid – dice l’associazione – Un andamento su cui incidono diversi fattori, in primis la grave crisi dei bilanci familiari dovuta ai rincari dell’energia, nonché all’aumento dei menu di Pasqua nei ristoranti pari al 4-5%. Ecco perché in molti opteranno per il pic-nic o per il pranzo in agriturismo, all’insegna della tradizione, della natura e del risparmio».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!