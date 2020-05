Quali sono i requisiti per scegliere la giusta piattaforma per giocare online

Il mondo del gioco d’azzardo sul web sta conoscendo una crescita impressionante nel corso degli ultimi anni. Un trend che sembra non voler affatto placarsi, dal momento che anche gli ultimi dati che sono stati fatti registrare da questo comparto a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno, sono veramente da primato. E il boom di smartphone e tablet ha cambiato completamente anche il modo di usare i casinò online. Piattaforme che sono sempre più accessibili e facili da usare, anche se è importante valutare diversi aspetti delicati prima di effettuare la registrazione al portale.

L’importanza di scegliere piattaforme con marchio ADM

Il primo aspetto che deve essere tenuto in considerazione nella scelta della piattaforma migliore dove puntare e scommettere online è certamente rappresentato dalla sicurezza. Sul proprio conto di gioco vengono versati soldi e se ne possono prelevare altrettanti frutto delle diverse vincite: proprio per questa ragione, è necessario che l’affidabilità delle transazioni venga garantita rispetto a ogni potenziale intrusione o problematica.

L’utente, in fin dei conti, dovrebbe preoccuparsi solamente di divertirsi con i vari giochi che vengono proposti dalla piattaforma, senza nutrire timori per il denaro che si trova all’interno del proprio conto di gioco. Garanzia di sicurezza e di trasparenza non possono mancare: altrimenti, il consiglio migliore da seguire è quello di scegliere un’altra piattaforma dove cominciare a scommettere.

Proprio per questa ragione, c’è un fattore che può aiutare a capire quali siano le piattaforme che mettono grande attenzione alla sicurezza di ciascun iscritto: si tratta della licenza ADM (che fino a qualche anno fa si chiamava AAMS), corrispondente ad una vera e propria garanzia del rispetto, da parte del singolo operatore, delle linee guida imposte dalla normativa italiana in relazione al gioco d’azzardo.

Occhio a bonus e promozioni

Oltre alla specifica valutazione sulla presenza o meno del marchio ADM (o AAMS), un altro requisito fondamentale che deve essere preso in considerazione è legato all’offerta di bonus e promozioni. È uno di quei fattori che possono fare la differenza, sia nel bene che nel male. Diverse piattaforme, infatti, cercano di invogliare gli utenti a sceglierle offrendo bonus estremamente elevati, ma che poi si rivelano un vero e proprio tranello, visto che sono estremamente complicati da sbloccare.

Tanti utenti non sanno come orientarsi nella scelta dei bookmakers con bonus scommesse: per questo motivo, avere una lista dei migliori e più affidabili è molto importante. In alcuni casi vengono proposti anche dei bonus senza deposito, che vengono accreditati sul conto del giocatore, ma nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte a dei bonus di benvenuto con deposito. In poche parole, dopo aver creato il proprio conto di gioco, il passo successivo è quello di effettuare il primo versamento.

Proprio quest’ultima operazione permette di attivare il diritto a ottenere il bonus di benvenuto, che sarà proporzionato ovviamente alla cifra che viene depositata sul proprio conto di gioco. Attenzione, però, ad approfondire anche il discorso relativo ai requisiti di giocata per poter attivare il bonus: se sono troppo complicati, probabilmente non ne vale nemmeno la pena.