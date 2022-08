Rincari, la classifica UNC: sul podio voli europei, voli intercontinentali e luce nel mercato libero

L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica dei rincari sulla base dei dati Istat sull’inflazione. Per chi è in ferie non ci sono buone notizie

Voli internazionali ed Energia elettrica scalano la classifica dei rincari, occupando i primi tre posti della top 30 dei rialzi stilata dall’Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati Istat sull’inflazione relativi al mese di luglio.

Rincari, la classifica di UNC

Al primo posto troviamo, infatti, i Voli europei, letteralmente decollati del 168,4% su luglio 2021, al 2° posto i Voli intercontinentali, i cui prezzi sono aumentati del 125,7%. Medaglia di bronzo all’Energia elettrica del mercato libero (+109,2%) che batte il Mercato tutelato, fermo al 5° posto con un ben più basso +57,3%.

“Il fatto che il rincaro del mercato libero sia quasi il doppio di quello del tutelato, 1,9 volte in più, dimostra come non ci sia ancora abbastanza concorrenza nel settore dell’energia e come non si possa eliminare il mercato tutelato e il ruolo di Acquirente unico – ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. – Per una famiglia vuol dire una stangata media pari a 690 euro su base annua per il libero contro i 362 euro del tutelato“.

La classifica prosegue con il 4° posto occupato dall’Olio diverso da quello di oliva (+65,8); al 6° il Gasolio per riscaldamento (+52,5%), poi il Gas del mercato tutelato con +43,2% (il dato tendenziale del mercato libero non è ancora rilevato dall’Istat), Gpl e metano (+38,6%), al 9° il Burro (+32,3%). Chiude la top ten il Gasolio per mezzi di trasporto (+30,9%).

I Voli nazionali si posizionano, invece, all’11° posto; mentre la top 30 assoluta termina con pesche (+14,8%) e meloni e cocomeri (+14,6%).

Nulla di buono per chi è in ferie

Per chi è in vacanza, o deve ancora andare in ferie, non ci sono buone notizie. Limitandosi alle voci tipicamente legate alle vacanze e all’estate, ossia alle divisioni di spesa Ricreazione, spettacoli e cultura e Servizi ricettivi e di ristorazione, al 1° posto della top ten dei rincari sulle vacanze ci sono gli Alberghi e motel con +16,6%. Medaglia d’argento per le Pensioni con +9,4%. Al 3° i Pacchetti vacanza nazionali con +5,7%.

Non va meglio per chi vuole mangiare fuori. Al 4° posto Pasto in pizzeria (+5,4%), poi i Fast food e servizi di ristorazione take away (+5,2%), al 6° con +5% le Consumazioni di prodotti di gelateria e pasticceria, come il gelato artigianale (da non confondere con i gelati confezionati che comperiamo al supermercato, che salgono del 17,8%). Seguono Ristoranti con +4,8%, Bar (+4,6%) e Musei (+3,6%). Chiudono la top ten le Manifestazioni sportive e il Cinema, entrambe a +2,4%.

