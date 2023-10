COOP lancia gli “Spesotti”, la nuova linea a marchio Coop con prezzi convenienti

La linea “Spesotti” propone circa 300 prodotti per 75 categorie, facili da rintracciare sugli scaffali e con prezzi convenienti

COOP lancia gli “Spesotti”, la nuova linea economica a marchio Coop: circa 300 prodotti per 75 categorie a un prezzo conveniente.

Nella nota di lancio l’azienda spiega che “questa linea si affianca per un tratto di strada alla campagna governativa “Trimestre Anti Inflazione”, a cui Coop ha aderito con 1200 prodotti a marchio (200 con prezzo ribassato del 10% e 1000 con prezzo bloccato), ma ha un respiro più lungo”.

In un anno in cui “l’inflazione alimentare ha toccato a settembre 2023 su gennaio 2021 il +22% e quella generale il +16%”, Coop intende proporre, con gli “Spesotti”, prezzi che possano offrire “una scelta sicura a chi vuole garantirsi una spesa conveniente“.

“Spesotti”, la nuova linea Coop

Come spiegato da Coop, la scelta di creare questa nuova linea risponde anche ad alcune esigenze dei consumatori emerse dal Rapporto Coop 2023: “il 62% degli italiani raccontava, nei prossimi 12/18 mesi, di voler ricorrere con maggiore frequenza, all’acquisto di prodotti unitari a minor costo (ottenuto anche grazie a formati più generosi) e il 60% dichiarava che avrebbe aumentato l’acquisto di prodotti a marchio del distributore”.

“Al tempo stesso però – aggiunge l’azienda – se in questa nuova linea la convenienza è il requisito primario, è altrettanto vero che i prodotti rientrano nel sistema di garanzia certificata di Coop, mantenendo alcuni requisiti valoriali di base, come la non presenza di coloranti e olio di palma o l’utilizzo di uova da galline allevate a terra”.

“Ci siamo avvalsi del grande lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni per il rilancio del Prodotto a Marchio – osserva Domenico Brisigotti, Direttore Generale Coop Italia -. Tutto è dichiarato come da policy Coop sulle etichette ed abbiamo calibrato i diversi elementi del prodotto, dalle caratteristiche del packaging, alla composizione formulistica, dall’origine delle materie prime fino all’impiego di formati più grandi, in modo da poter garantire comunque la qualità Coop, ma a prezzi che potessero incontrare i bisogni dei soci e clienti”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!