Cyber Monday, quando gli sconti sono gonfiati

Il Cyber Monday è l’evento di marketing con le promozioni su elettronica e tecnologia. Federconsumatori: attenzione agli sconti gonfiati, spesso non sono affatto del 50%

Finito il Black Friday, c’è ancora il Cyber Monday per chi volesse continuare anche oggi a fare acquisti a prezzo scontato. Il lunedì con gli sconti sui prodotti di elettronica e di tecnologia chiude oggi la settimana (spesso il mese) “black” ed è diffuso soprattutto online. La domanda rimane però la stessa: gli sconti sono reali o sono spesso gonfiati?

Il prezzo va su e lo sconto pure

È su questo aspetto che si sofferma Federconsumatori, che ricorda come l’occasione sia sfruttata per pratiche poco trasparenti, come appunto quelle dei falsi sconti o meglio, degli sconti gonfiati.

Spiega Federconsumatori che “i prezzi vengono aumentati qualche giorno prima (o anche qualche settimana, a seconda dei casi), in modo che il confronto con il nuovo prezzo risulti irresistibile agli occhi del consumatore. Una pratica inaccettabile, ma anche illegale. La disciplina sulle promozioni, infatti, impone l’obbligo di indicare chiaramente non più il prezzo di listino (ovvero il prezzo più elevato applicato al momento del lancio del prodotto), bensì il prezzo più basso che applicato negli ultimi trenta giorni”.

Accade così che gli sconti promossi come mega offerte, come promozioni che permettono di risparmiare dal 25% fino al 50% del prezzo, siano in realtà molto più limitati. Ammontano, spiega Federconsumatori, a una percentuale che oscilla fra il 9 e l’11%.

Non proprio l’affare che le famiglie stanno cercando per conciliare gli acquisti col budget a disposizione, spesso per anticipare a prezzo migliore i regali di Natale – la tendenza che domina negli acquisti di novembre col Black Friday.