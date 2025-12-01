Fwu Life, nuove informazioni sulla liquidazione

Arrivano nuove informazioni sulla liquidazione di FWU Life Insurance Lux, la compagnia assicurativa lussemburghese fallita all’inizio dell’anno. È stato infatti completato l’invio ai creditori privilegiati dei moduli di insinuazione al passivo precompilati. Da settembre, infatti, “sono stati inviati tutti i moduli di richiesta di insinuazione al passivo ai creditori identificati, ad eccezione di alcuni casi (che richiedono una revisione approfondita e individuale) e del caso speciale delle polizze collegate al fondo previdenziale AMOSUP”.

La comunicazione si trova sul sito della procedura di liquidazione https://fwulifelux.com/.

Il caso FWU Life

Il caso è scoppiato all’inizio dell’anno. Il 31 gennaio 2025 il Tribunale Distrettuale del Lussemburgo ha disposto lo scioglimento e la liquidazione della Fwu Life Insurance Lux S.A. e ha nominato il liquidatore.

È l’ennesima crisi che ha investito il mercato delle polizze assicurative. In Italia sarebbero coinvolti circa 110 mila risparmiatori che hanno investito oltre 300 milioni di euro. Il caso viene seguito in Italia dall’Ivass che pubblica sul proprio sito gli aggiornamenti sulle procedure da seguire.

Dove chiedere informazioni

A rilanciare le ultime informazioni sul caso Fwu Life è appunto l’Ivass, che segue la vicenda per l’Italia. L’Ivass ricorda che la dichiarazione di credito andrà sottoscritta e restituita entro e non oltre il 31 gennaio 2028, a pena di decadenza.

Nell’eventualità di mancata ricezione del modulo di richiesta di insinuazione al passivo e della nota informativa, i creditori sono invitati:

a contattare la liquidazione ( info.it@fwulifelux.com ), oppure

), oppure a richiederne l’invio tramite il Portale Clienti ( https://cp.fwulifelux.com/welcome https://fwulifelux.com/

La procedura di liquidazione invita a prendere visione delle FAQ ( https://fwulifelux.com/assets/pdf/faq_it.pdf ) aggiornate con nuove e più dettagliate informazioni sul processo di liquidazione.

Le FAQ spiegano, fra l’altro, che “una volta che un numero sufficiente di richieste di insinuazione al passivo sarà stato approvato dal liquidatore e dal Tribunale, il liquidatore presenterà al Tribunale una richiesta di pagamento di dividendi provvisori (anche prima della scadenza del termine di presentazione del 31.01.2028). Al momento non è disponibile una tempistica precisa, poiché dipende dal numero di richieste ricevute, dall’andamento della liquidazione e dall’approvazione da parte del Tribunale”. Poiché ci sono 250 mila creditori e la liquidazione è complessa, bisogna tener conto che “l’elaborazione delle richieste registrate e il pagamento dei dividendi (intermedi) è un processo lungo”.

Per eventuali chiarimenti, la liquidazione ha messo a disposizione una linea telefonica multilingue 00352 26 26 11 11, cui rispondono anche in italiano con lo scopo di fornire informazioni chiare e univoche.

Per assistenza è inoltre possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori IVASS, numero verde 800 – 486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.