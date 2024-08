Help Consumatori va in ferie! (Foto Pixabay)

Non siamo tipi da buoni propositi. Con Ferragosto alle porte e settembre all’orizzonte (settembre sembra sempre lontano quando si è in piena estate, salvo arrivare all’improvviso dopo la siesta) la redazione di Help Consumatori si prende una pausa.

Dopo un anno di lavoro, di notizie, di ricerche, di sfide presenti e di progetti per il futuro, ci prendiamo un periodo di ferie con l’obiettivo di non stilare la classifica dei buoni propositi e delle cose da fare a settembre. Anche se, come da tradizione, “se ne riparla a settembre” è un po’ il mantra di agosto, il messaggio neanche tanto implicito di ogni estate, lo spostamento un po’ più in là delle incombenze, dei lavori e dei progetti. Ma niente buoni propositi per noi, oggi, perché sfide e obiettivi vanno coltivati giorno per giorno, con l’impegno nel presente e la sfida per il futuro, senza dirsi che saremo migliori ma con l’impegno a provarci, sempre.

Ci proveremo dunque. E torneremo. Torneremo con le notizie aggiornate lunedì 2 settembre. A tutte le lettrici, a tutti i lettori, l’augurio di una serena estate da tutta la redazione.

