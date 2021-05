Handicare: il servoscale per una completa indipendenza

Problemi a salire le scale con l’avanzare dell’età? Una casa non più pratica, dotata di tantissime scale, e difficoltà di deambulazione a causa degli anni che passano? Oggi tutto questo non è più un problema grazie al servoscale che aiuta a muoversi in tranquillità; cioè a salire ai piani superiori senza usare le gambe grazie ad una comoda poltroncina che viene installata sulle scale permettendo così di non perdere la propria indipendenza. Grazie alla domotica e alla tecnologia oggi si possono aggirare problemi che fino a poco tempo fa erano insormontabili, così la casa si adegua alle esigenze di chi la vive giorno dopo giorno.

Handicare, con il suo servoscale di ultima generazione, arriva in aiuto di chi cerca una soluzione ai problemi concreti di deambulazione all’interno della sua casa: restare nella propria abitazione per tutta la vita è un sogno che si può avverare, e non più una chimera. Attuando qualche modifica alla casa e rendendola adatta alle esigenze che cambiano a causa dell’età che avanza, infatti, è possibile, grazie alla tecnologia odierna, rendere l’abitazione finalmente a misura d’uomo. Con i prodotti Handicare, ad esempio, salire le scale non costituirà più un problema insormontabile.

Installazione facile e veloce per il montascale!

Installare il montascale è facile: la comoda poltroncina, infatti, viene installata da un tecnico in poco tempo e si adatta a qualsiasi tipologia di scala, sia rettilinea che curvilinea. Inoltre l’assistenza resta a disposizione del cliente per tutto il tempo, anche dopo il montaggio, per risolvere eventuali quesiti o problematiche. Il montascale, personalizzabile in ogni dettaglio, si adatta ad ogni esigenza del cliente, e può essere facilmente installato anche outdoor. Una soluzione rapida e veloce, che soddisfa ogni esigenza ed è adatta anche per i condomini, per una casa sicura e perfetta ad ogni età.

Montascale progettato e personalizzato in ogni dettaglio!

Handicare progetta i montascale su misura fornendo un progetto personalizzato a partire da un disegno accurato a seconda del tipo di casa e di scale su cui installare il servoscale; questo può essere montato anche in un condominio, infatti è adatto anche per scale lunghe fino a diversi metri. Un progetto sicuro e preciso, a cui segue la realizzazione scrupolosa del montascale, che consta di una seduta e di una pedana per poggiare i piedi, oltre che di una cintura di sicurezza per evitare di cadere o di scivolare. La rivoluzione tecnologica del montascale permette di rendere ogni casa sicura e perfetta per essere vissuta appieno a tutte le età.

Il montascale Handicare può avere un prezzo che varia molto a seconda delle caratteristiche delle scale su cui viene installato, del design dell’abitazione ma anche dei gusti di chi vive ogni giorno la casa; un montascale semplice per una scalinata rettilinea di pochi metri avrà un costo più basso rispetto invece ad un servoscale di un condominio, con scale lunghe vari metri e curvilinee. In ogni caso, grazie alla tecnologia Handicare, è possibile soddisfare tutte le richieste dei clienti.

Articolo sponsorizzato