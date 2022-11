Prodotti non consegnati, Codici tiene sott’occhio un sito e-commerce segnalato dagli utenti

Il sito di e-commerce https://www.majer-e-shop.com/, che propone l’acquisto di diversi tipi di prodotti, dai piccoli elettrodomestici agli orologi, passando per il pellet, è finito sotto la lente di ingrandimento dell’associazione Codici, in seguito alle segnalazioni ricevute da diversi consumatori, che – spiega l’associazione in una nota – “lamentano la mancata consegna del prodotto acquistato e l’impossibilità di ottenere il rimborso“.

E-commerce, Codici: segnalare i siti che non consegnano la merce o negano il rimborso

“Stiamo svolgendo degli approfondimenti su questo sito internet – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed i primi elementi raccolti non fanno presagire nulla di buono. Prima di tutto, il portale web non è più online. Non sappiamo se si tratti di un problema tecnico momentaneo, di sicuro non è un segnale positivo se pensiamo alle segnalazioni che abbiamo ricevuto”.

Tra i casi riportati dall’associazione Codici, vi è quello di “un consumatore che ha acquistato una macchina del caffè. Il prodotto non è mai arrivato, così come il rimborso, inutilmente richiesto. Il cliente – spiega l’associazione – ha sporto denuncia alla Polizia Postale di Bologna”.

“Questa vicenda – conclude Giacomelli – richiama alla mente altri casi simili di cui ci stiamo occupando. Abbiamo attivato i nostri Sportelli per fornire assistenza ai consumatori e rinnoviamo l’invito non solo a segnalare i siti di e-commerce che non consegnano la merce o negano diritti basilari come quello del rimborso, così da poterli portare all’attenzione delle Autorità, ma anche ad utilizzare metodi di pagamento che garantiscono una forma di tutela in caso di problemi”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!