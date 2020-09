Scuola, al via gli acquisti del corredo scolastico. Le tendenze delle ricerche online

Trovaprezzi.it ha dedicato un Osservatorio al “back to school” analizzando le ricerche degli italiani sul corredo scolastico, in vista del ritorno in aula

La riapertura delle scuole è ufficialmente prevista il 14 settembre per gran parte delle regioni italiane, tra accordi sull’utilizzo dei mezzi pubblici, di mascherine in classe e di test preventivi per il tutto personale e l’incognita della didattica a distanza. In vista del nuovo anno scolastico genitori e ragazzi sono alle prese con la scelta del corredo scolastico.

Trovaprezzi.it ha dedicato un Osservatorio al “back to school” analizzando le ricerche degli italiani in vista del ritorno in aula. Trovaprezzi.it ha inoltre stimato la spesa che le famiglie dovrebbero sostenere per acquistare online tutto il necessario per la scuola, sia per il rientro tra i banchi che per la didattica a distanza.

Corredo scolastico, acquisti sul web

Dall’analisi emerge che durante i mesi di luglio e agosto i più lungimiranti hanno iniziato a ricercare sul web il classico materiale scolastico. La categoria Cartoleria ha registrato a luglio oltre 27mila ricerche (+179% rispetto al luglio 2019) e oltre 47mila nel mese di agosto (+254% rispetto all’agosto dello scorso anno). In rialzo l’interesse per la cancelleria rispetto allo scorso anno: quasi 27mila ricerche (+34%) rilevate durante il mese di luglio e quasi 25mila (+24%) per agosto nella categoria Cancelleria per Ufficio.

La categoria dedicata agli zaini mostra una crescita in linea con la stagionalità del periodo e un leggero rialzo rispetto all’anno precedente (+4% per luglio 2020 vs 2019 e +8% per agosto); il che potrebbe far presagire, a fronte di un oculato risparmio, il riutilizzo dei prodotti acquistati negli anni precedenti.

Durante gli ultimi mesi l’attenzione degli italiani si è concentrata sulla ricerca di prodotti classici per la scuola come diari, astucci e cancelleria in generale, con particolare attenzione alla moda del momento. Molti hanno provato a risparmiare cercando offerte convenienti per l’acquisto di grembiuli per la scuola e zaini.

Gli acquisti degli istituti scolastici

Attivi nella ricerca non solo i genitori ma anche gli istituti scolastici: da un’analisi infatti emerge una crescente richiesta per le lavagne interattive multimediali (LIM), già utilizzate in alcune scuole “più virtuose”.

Trovaprezzi.it, rilevando i prezzi nella settimana 31 agosto-6 settembre dei prodotti più ricercati, ha inoltre evidenziato quali potrebbero essere i costi necessari per l’acquisto di due kit indicativi contenenti i prodotti necessari per la didattica in presenza e per quella online.