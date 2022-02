Accesso ai dati generati nell’UE, la Commissione Europea propone nuove norme

La Commissione UE ha proposto nuove norme in materia di accesso ai dati generati nell’UE in tutti i settori economici. I consumatori e le imprese, ad esempio, potranno accedere ai dati del loro dispositivo e utilizzarli per servizi post-vendita e a valore aggiunto, come la manutenzione predittiva

La Commissione Europea ha proposto oggi nuove norme che disciplinano l’accesso ai dati generati nell’UE in tutti i settori economici e il loro utilizzo. L’ultimo elemento costitutivo orizzontale della strategia per i dati, che – spiega la Commissione – svolgerà un ruolo chiave nella trasformazione digitale, in linea con gli obiettivi digitali per il 2030.

Tale proposta – si legge nella nota della Commissione UE – intende “garantire equità nell’ambiente digitale, stimolare un mercato dei dati competitivo, creare opportunità per l’innovazione basata sui dati e renderà i dati più accessibili per tutti”. Altro obiettivo è quello di “portare a servizi nuovi e innovativi e a prezzi più competitivi per i servizi post-vendita e le riparazioni di oggetti connessi”.

“Vogliamo dare ai consumatori e alle imprese un controllo ancora maggiore su ciò che può essere fatto con i loro dati, chiarendo chi può accedere ai dati e a quali condizioni – ha dichiarato Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale. – È un principio digitale fondamentale che contribuirà a creare un’economia basata sui dati solida ed equa e guiderà la trasformazione digitale entro il 2030.”

Accesso ai dati, le misure proposte

La proposta di legge comprende, in particolare:

misure volte a consentire agli utenti di dispositivi connessi di avere accesso ai dati da essi generati , che sono spesso raccolti esclusivamente dai fabbricanti, e di condividere tali dati con terzi per fornire servizi post-vendita o altri servizi innovativi basati sui dati;

mezzi che consentono agli enti pubblici di accedere ai dati in possesso del settore privato e di utilizzarli quando sono necessari per circostanze eccezionali, in particolare in caso di emergenza pubblica, come inondazioni e incendi boschivi, o di attuare un mandato giuridico se i dati non sono altrimenti disponibili;

I consumatori e le imprese, dunque, potranno accedere ai dati del loro dispositivo e utilizzarli per servizi post-vendita e a valore aggiunto, come la manutenzione predittiva.

“Disponendo di maggiori informazioni – spiega la Commissione UE – i consumatori e gli utenti, quali agricoltori, compagnie aeree o imprese di costruzione, saranno in grado di adottare decisioni migliori, ad esempio l’acquisto di prodotti e servizi di qualità superiore o più sostenibili, contribuendo agli obiettivi del Green Deal”.

