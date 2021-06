Bitcoin, euro digitale, oro e contanti: il webinar giovedì 10 giugno

Cos’è il bitcoin? Circolano tante informazioni sbagliate sulle criptomonete, alcune delle quali possono indurre il risparmiatore a buttarsi in attività rischiose, attirato dal richiamo di “facili guadagni”.

Ne parla il Professor Beppe Scienza – autore de Il risparmio tradito – in occasione di un webinar dal titolo «Bitcoin, euro digitale, oro e contanti», che si terrà giovedì 10 giugno 2021, dalle 18:30 alle 20.

Bitcoin, euro digitale, oro e contanti, il programma

Questi i principali argomenti trattati durante il webinar:

• Il Bitcoin non è una moneta

• Bitcoin inadatto come riserva di valore

• L’euro digitale come evoluzione del contante

• Confronto fra Bitcoin, oro e contanti

• Come diversificare i risparmi

Per ricevere il link del webinar su Youtube, occorre iscriversi (gratuitamente), compilando il modulo all’indirizzo seguente: https://www.ilrisparmiotradito.it/evento/webinar10giugno