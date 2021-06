Giornata mondiale dell’ambiente, torna la Festa delle Oasi WWF

Torna questo weekend la Festa delle Oasi WWF, proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. “Liberiamo la Natura” è il tema scelto quest’anno; la manifestazione, infatti, sarà dedicata all’attesissimo ritorno alla natura degli animali selvatici e, nelle giornate del 5 e del 6 giugno, adulti, ragazzi, bambini e famiglie sono invitati a visitare e godere della bellezza e del fascino degli spazi naturali protetti dal WWF.

“Assistere alla liberazione di animali guariti dopo essere stati costretti a lunghi ricoveri è una emozione indimenticabile – racconta l’Ong. – Questi eventi sono possibili grazie all’attività dei Centri di Recupero per Animali Selvatici (CRAS), veri e propri ospedali della biodiversità, che si trovano all’interno o in prossimità delle Oasi WWF”.

“Moltissime ricerche e studi scientifici ci spiegano come la pandemia che stiamo vivendo sia la conseguenza di un rapporto “malato” con la natura – spiega il WWF. – Le Giornate delle Oasi richiamano proprio l’urgenza di proteggere e rigenerare gli ambienti naturali, uno dei pilastri della Campagna WWF ReNature Italy, lanciata quest’anno, che si propone di recuperare i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta a tutela della biodiversità”.

Il WWF Italia, oltre ai progetti sul campo, agli studi scientifici e alle tante attività mirate alla tutela della natura, da oltre 30 anni si occupa anche della cura degli animali selvatici in difficoltà attraverso una rete di CRAS che ogni anno accolgono migliaia di esemplari, spesso appartenenti a specie rare e minacciate, con l’obiettivo di offrire loro le migliori cure che possano consentire il successivo reinserimento in natura.

“La pluralità e l’importanza delle attività svolte dai CRAS testimoniano la loro funzione di servizio pubblico, unitamente all’operato della rete di volontari che in tutto il territorio si occupano, spesso a proprie spese, di recuperare la fauna selvatica e trasferirla presso i centri per la loro riabilitazione e reinserimento in natura– dichiara Marco Galaverni, direttore Programma e Oasi WWF -. Queste realtà devono essere, quindi, sempre più riconosciute e sostenute a livello locale e nazionale”.