Buoni fruttiferi postali serie Q, al via la class action di Federconsumatori

Federconsumatori ha avviato una class action rivolta a tutti i possessori di buoni fruttiferi postali serie Q emessi dopo il 1 luglio 1986 e riscossi entro il 19 maggio 2021.

Tanti cittadini, che avevano scelto di tutelare i propri risparmi sottoscrivendo tali buoni, al momento della riscossione, si sono visti riconoscere un importo nettamente inferiore al dovuto. È quanto denunciato da Federconsumatori, impegnata da anni su questo fronte.

“Una vera e propria ingiustizia, che ha sottratto a migliaia di cittadini somme a volte anche ingenti – afferma l’associazione – basti pensare che, per un buono fruttifero serie Q emesso a maggio (dal 1988 al 1995) per il valore iniziale di Lire 5.000.000 il maltolto da parte di Poste Italiane spa e Cassa Depositi e Prestiti spa ammonta a ben 3.773,49 Euro“.

Per far valere i diritti di questi risparmiatori, e per permettere loro di ottenere il giusto riconoscimento del danno subito, Federconsumatori ha deciso, dunque, di avviare una class action.

Buoni fruttiferi postali, come aderire alla class action

Per aderire basterà compilare la pre-adesione sul sito www.serieq.it ed inviare, così, all’associazione tutti i dati necessari per predisporre l’azione collettiva.

“La class action – ricorda Federconsumatori – permette di far valere in una sola azione e con costi estremamente contenuti i diritti di molti cittadini vittime della stessa ingiustizia. Siamo convinti che, uniti, riusciremo ad ottenere il riconoscimento dei diritti dei possessori di buoni fruttiferi a cui sono state sottratte, ingiustamente e spesso in modo sottaciuto, ingenti quote dei propri risparmi”.

L’associazione informa, infine, che potranno accedere al portale non solo i possessori dei buoni serie Q, ma tutti i possessori di buoni fruttiferi postali. Inserendo i propri dati gli utenti potranno ottenere, attraverso gli sportelli, informazioni e assistenza legale a livello territoriale anche per il riconoscimento del giusto importo di buoni che non rientrano nella casistica della class action.