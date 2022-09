Contrasto alla corruzione, le proposte di Transparency International Italia

Trasparenza e integrità sono le parole chiave delle proposte lanciate da Transparency International Italia per l’agenda politica, in vista delle prossime elezioni.

“Le proposte di Transparency Italia rappresentano un invito a continuare sulla strada già intrapresa e non una critica a quanto non è stato fatto – ha dichiarato Iole Anna Savini, Presidente del capitolo italiano dell’Associazione. – Purtroppo il tema dell’integrità e della lotta alla corruzione trovano poco spazio nei programmi dei partiti politici e non vorremmo che le gravi criticità economiche e internazionali possano fare abbassare la guardia su questo tema, ancora più essenziale oggi che flussi senza precedenti di miliardi di investimenti sono impiegati per il pubblico interesse.”

Le proposte di Transparency International Italia

Questi i 7 punti del richiamo di Transparency Italia alla politica, affinché vengano trasformati in concrete azioni di governo.

1. Attuare efficacemente la disciplina europea sul whistleblowing

2. Regolamentare le attività di lobbying ed affinare le regole sui conflitti di interesse

3. Rafforzare i poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

4. Razionalizzare il Decreto legislativo 231/2001 e legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione

5. Rendere più efficace la disciplina sull’abuso di ufficio, sul traffico di influenze illecite e sulla corruzione tra privati

6. Semplificare le regole dell’azione amministrativa e limitare la previsione di discipline derogatorie ed eccezioni alle regole

7. Promuovere l’efficacia dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la valorizzazione dei controlli e delle buone pratiche

