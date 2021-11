Cyberbullismo e odio in rete, prosegue la campagna social del Corecom Lazio

Proseguirà per tutto il mese di dicembre con la diffusione di video-messaggi di informazione e sensibilizzazione la campagna social del Corecom Lazio, lanciata in collaborazione con l’agenzia DIRE per la Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Prosegue la campagna social del Corecom Lazio, lanciata in occasione della “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire. Una iniziativa che affronta le tematiche della Dipendenza, dell’Odio in Rete, del Cyberbullismo, del Sexting e dell’Adescamento online.

La campagna social del Corecom Lazio

L’iniziativa proseguirà, dunque, per tutto il mese di dicembre con la diffusione di video-messaggi di informazione e sensibilizzazione sui canali social DireGiovani, sul sito Dire.it e sui notiziari Dire Lazio, politico, giovani.

Da oggi è online il messaggio del componente del Garante della Privacy, avv. Guido Scorza, mentre nei prossimi giorni verranno pubblicati altri video, con la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi, della Presidente del Comitato Maria Cristina Cafini e della Consigliera Iside Castagnola.

“L’obiettivo della campagna ­- dichiara la Presidente Cafini – è di sensibilizzare i più giovani ad un uso corretto e consapevole dei social network e della rete Internet attraverso messaggi smart, divulgati nei canali di comunicazione che fanno parte della loro Digital Life, parlando il loro linguaggio e coinvolgendo anche personaggi che influenzano e ispirano i loro comportamenti”.