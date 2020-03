Dagli hardware ai software, i nuovi trend hi-tech al servizio dello svago

Il questo 2020 che ha già manifestato tutta la sua capacità di sorprenderci, un aiuto a tenere il passo le trasformazioni in atto può venire da hardware e software

La tecnologia continua a crescere, anno dopo anno, regalando agli utenti delle sorprese alle volte clamorose. Si tratta di uno sviluppo che prosegue incessante, sia nel comparto degli hardware, sia per quanto riguarda i nuovi software.

Questo 2020 promette poi di regalare agli italiani tante news di rilievo, tali da rivoluzionare potenzialmente le nostre abitudini ludiche. Per questo motivo, conviene passare alle tendenze che con tutta probabilità conquisteranno il cuore degli appassionati tricolori.

L’eReader che sembra davvero un libro

Gli eReader sono una delle novità hi-tech più amate, ma anche una delle più controverse. Gli appassionati e i lettori di lunga data, infatti, rimproverano a questi dispositivi il loro aspetto eccessivamente artificiale.

Se un tempo, in effetti, ci trovavamo di fronte a dei semplici tablet modificati per la lettura, da oggi le cose potrebbero cambiare: la Rakuten Kobo si appresta infatti a lanciare un eReader che sembra (quasi) un libro, con un display che riesce a riprodurre fedelmente l’aspetto visivo di una pagina cartacea.

Dall’hardware al software: i giochi live

Non si tratta di una vera e propria novità, ma il trend del live gaming è destinato a vivere il suo vero momento di gloria in questo 2020. Si fa riferimento ad alcuni casinò online, come ad esempio LeoVegas, che permettono di giocare al blackjack dal vivo e a tanti altri giochi classici, aumentando notevolmente il grado di coinvolgimento e realtà.

In questo senso bisogna anche citare il live streaming, con i giocatori che trasmettono in diretta le proprie partite sfruttando piattaforme come Twitch, con un nutrito pubblico di utenti che li segue.

La fotocamera che fotografa… l’audio

È possibile fotografare le parole, e incorniciarle insieme ad un bel panorama o ad un soggetto in primo piano? Grazie alla Instax questa diventa una realtà. Si tratta di una vera e propria macchina fotografica che realizza istantanee, e che consente di allegare alla foto anche un messaggio audio.

Come funziona questa tecnologia? Nulla di complicato: la macchinetta permette di registrare un messaggio vocale di massimo 10 secondi. Fatto questo, stampa la fotografia includendo un codice QR. In seguito, basta scansionare quest’ultimo con la fotocamera di uno smartphone, per ascoltare la registrazione.

Un televisore con schermo trasparente

Durante l’IFA del 2019 è stato presentato un progetto a dir poco futuristico: un televisore con schermo OLED trasparente, capace di restare quasi invisibile in modalità passiva (dunque da spento). Si tratta di una scelta progettata per gli utenti che desiderano integrare la TV nel proprio arredo domestico, rendendola poco invasiva, anche per merito dei telai realizzati in legno.

Al momento sono due le aziende che si stanno impegnando in questo progetto, ovvero la Panasonic e la Vitra, ma ci sono ancora dei problemi da superare. Come la scarsa nitidezza delle immagini, e le difficoltà di visione in ambienti illuminati.