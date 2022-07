Dal prossimo campionato di calcio l’audience di Dazn sarà rilevata dall’Auditel. La piattaforma recepisce, quindi, le richieste dell’AGCOM. Ma secondo il Codacons i veri problemi sono la qualità del servizio e i rincari per gli abbonati

Dazn utilizzerà Auditel per rilevare l'audience. Codacons: il problema è la qualità del servizio (Fonte immagine: Pixabay)

Dazn recepisce le richieste dell’AGCOM: utilizzerà Auditel, in qualità di JIC (Joint Industry Committee) operante sul mercato nazionale, per la rilevazione degli ascolti durante il prossimo campionato di calcio, attraverso l’adozione del sistema cosiddetto total audience. È quanto si apprende dall’Autorità, che accoglie favorevolmente la decisione della piattaforma.

“L’Autorità – si legge nella nota – si riserva di monitorare con attenzione gli sviluppi prossimi in vista della pubblicazione dei dati di total audience a far tempo dall’avvio della stagione sportiva 2022/2023. L’obiettivo è quello di rilasciare al mercato un dato certificato, quale quello prodotto da un JIC, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e comparabilità della misurazione“.

Dazn, Codacons: intervenire su qualità del servizio e rincari tariffari

Per il Codacons, sul fronte Dazn “il vero problema è la qualità del servizio reso agli utenti“, a cui si aggiunge “la spinosa questione dei rincari tariffari decisi dalla società”.

“Giusto garantire trasparenza sul fronte dei dati di ascolto e assicurare un monitoraggio corretto e imparziale dell’audience, ma più di tutto è importante che la piattaforma garantisca un servizio efficiente ai propri abbonati, considerate le tante lamentele dei tifosi e i disservizi registrati durante la visione delle partite – spiega il Codacons – C’è poi la spinosa questione dei rincari degli abbonamenti decisi da Dazn per il campionato di calcio 2022/2023, questione sulla quale pende un esposto del Codacons”.

“Continueremo a vigilare su Dazn e a monitorare la situazione, nell’interesse degli utenti e dei tifosi di calcio”, conclude l’associazione.

