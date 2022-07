Aperti per ferie, l’Auser per gli anziani soli

L’Auser rinnova la campagna “Aperti per ferie” con i servizi attivi e la telefonia sociale per gli anziani soli

Aperti per ferie, la campagna estiva dell'Auser (foto: un gruppo di soci di Auser Tamburi (Taranto) in piscina)

Auser rinnova la campagna estiva Aperti per ferie. Passeggiate all’aria aperta, ginnastica nei parchi, visite guidate per scoprire gli angoli più belli dei centri storici delle città, incontri culturali, musica, balli, soggiorni estivi nelle località turistiche e tanto altro ancora. In più una guida ricca di consigli pratici su come difendersi dal gran caldo e scaricabile dal sito www.auser.it. Con l’estate 2022 torna la campagna estiva dell’Auser “Aperti per ferie” con tante occasioni di socializzazione, turismo sociale, cultura rivolte agli anziani soli.

Auser “aperta per ferie”

Protagonista è sette giorni su sette dalle 8 alle 20 il numero verde del Filo d’Argento 800-995988 per richiedere sostegno o semplicemente avere informazioni. Una chiacchierata al telefono, la spesa e i medicinali consegnati a casa, la possibilità di essere accompagnati in caso di visite e controlli medici, a fare il vaccino, o semplicemente andare al mercato o trascorrere una giornata al mare: così Auser presenta la sua telefonia sociale, in aiuto per chi vive da solo.

«In sicurezza, nel rispetto rigoroso di tutte le norme anti Covid-19, si può affrontare con un pizzico di serenità in più questo periodo dell’anno – sottolinea il presidente nazionale Domenico Pantaleo – I nostri volontari e le nostre sedi sono pronte ad accogliere e ascoltare chi ha bisogno di aiuto. Da quando è scoppiata la pandemia Auser non si è mai fermata e con la sua rete di prossimità è stata vicino ai cittadini più deboli e fragili. Ora con le riaperture sono ripartite le nostre attività in presenza, sia quelle ricreative che le attività culturali».

Sul sito www.auser.it è dunque attiva la sezione speciale “Aperti per Ferie” nella quale trovare tutte le notizie utili per aiutare gli anziani e le famiglie ad affrontare con serenità il periodo estivo. Si può scaricare la Guida con tante informazioni utili per prevenire ed affrontare i malesseri legati al gran caldo. Sempre sul sito dell’Auser è inoltre consultabile la pagina “dalla A alla Z” l’elenco in ordine alfabetico delle attività e delle iniziative a favore degli anziani, messe in campo dagli enti locali e dal volontariato per affrontare l’emergenza caldo.

