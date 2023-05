Disagi ferroviari, Assoutenti: in settimana tavolo Consumatori-Ferrovie (foto Pixabay)

Dopo gli ultimi disagi ferroviari, causati da problemi tecnici sulla rete che hanno interessato migliaia di passeggeri, il gruppo Ferrovie dello Stato incontrerà questa settimana le associazioni dei consumatori, nell’ambito del tavolo Consumatori-Ferrovie. Ne dà notizia Assoutenti.

Nei giorni scorsi, un guasto alla linea di alimentazione elettrica aveva causato ritardi fino a sei ore e – in alcuni casi – cancellazioni per decine di treni, tra Intercity, regionali e Alta velocità. Pertanto, per i passeggeri che hanno subito due ore di ritardo e oltre, le Ferrovie dello Stato italiane hanno disposto il rimborso integrale del biglietto. (Ansa)

Disagi ferroviari, Assoutenti: affrontare il nodo dei ripetuti guasti tecnici

“Dopo i recenti problemi tecnici che hanno causato cancellazioni e ritardi in tutta Italia, riteniamo di fondamentale importanza aprire un serio confronto col gruppo Ferrovie, volto ad approfondire le cause dei disservizi e soprattutto affrontare il nodo dei ripetuti guasti tecnici sulla rete – spiega il presidente Furio Truzzi –. I consumatori, nell’ambito del tavolo ferroviario, possono infatti offrire indicazioni utili per superare le criticità attuali e portare avanti le proprie istanze affinché da un lato si riducano le interruzioni del servizio, dall’altro siano sempre rispettati i diritti degli utenti che utilizzano il trasporto su rotaia”.

“Ringraziamo quindi Ferrovie dello Stato per aver dimostrato sensibilità verso i propri clienti accogliendo subito la richiesta di un confronto avanzata dai consumatori”, conclude Truzzi.

