Easyjet attaccata dagli hacker, compromessi i dati di 9 milioni di clienti

La compagnia aerea Easyjet ha comunicato di aver subito un “un sofisticato cyber attacco” di provenienza per ora ignota, attraverso il quale sono stati compromessi i dati personali di 9 milioni di clienti. Oltre ai dettagli su nomi, indirizzi mail e informazioni sui viaggi degli utenti, gli hacker hanno avuto accesso anche ai dati delle carte di credito di 2.208 utenti.

La compagnia specifica, inoltre, che al momento non vi sono prove che qualsiasi informazione rubata sia stata utilizzata in modo improprio e avvisa che tutti i clienti interessati dal cyber attacco verranno contattati entro il 26 maggio.

In merito alla notizia comunicata da Easyjet è intervenuta Unione Nazionale Consumatori, chiedendo maggiori dettagli sulle tempistiche intercorse tra l’attacco informatico e la relativa comunicazione ai consumatori.

“Un fatto gravissimo, una falla nella sicurezza di una compagnia aerea è un fatto molto allarmante e preoccupante, considerati tutti i dati che vengono forniti per la prenotazione di un volo – ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. – Chiediamo, quindi, l’intervento del Garante della Privacy e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (Edpb), a tutela degli utenti e per verificare se la compagnia ha segnalato in modo tempestivo ai consumatori tutte le precauzioni da adottare per evitare intrusioni nella loro privacy o indebiti prelievi sulla loro carta di credito”.