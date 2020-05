Le recensioni online e il loro peso per business e utenti

Le recensioni online posso influire sulle sorti di un’azienda cambiandone il destino in meglio o in peggio, a seconda delle opinioni espresse dagli utenti

Il web è un vero e proprio oceano di informazioni, dato che al suo interno si possono trovare una marea di blog, di siti informativi, di risorse come i forum e molto altro ancora.

Questo significa che oggi il comportamento d’acquisto degli utenti viene fortemente influenzato dalle informazioni presenti su Internet. Di riflesso, anche le sorti di un’azienda possono cambiare in meglio o in peggio, a seconda delle recensioni che la riguardano. Qualsiasi opinione ha un peso ma, si sa, quelle negative impattano molto di più sui processi decisionali dei consumatori. Perché sembrano molto più realistiche, anche se non è detto che lo siano. È quindi il caso di approfondire questo tema.

Le recensioni online lato utenti

Chi acquista un prodotto o servizio, oggi tende a fare riferimento alle informazioni che si possono trovare su Internet. Il consumatore, infatti, sa bene che riuscirà a reperire una mole di dati fondamentali per supportare (o meno) le proprie intenzioni d’acquisto.

Questa è una regola che vale in tutti i campi, dagli e-commerce fino ad arrivare a settori più particolari. Per fare un esempio, sul web si trovano alcuni blog specializzati nelle recensioni dei casinò online, che mettono a disposizione delle schede informative sui principali portali di gambling, come questa relativa a 888Casino ad esempio.

Naturalmente il potere delle recensioni non influenza soltanto i siti che vendono o che offrono un servizio, ma anche il brand in sé, costringendo le aziende a fare molta attenzione alla propria reputazione su Internet.

Tutte le opinioni sono veramente affidabili? No. Negli ultimi anni, infatti, si è creato un vero e proprio business di compravendita recensioni false (soprattutto legate a TripAdvisor) per premiare o danneggiare certi brand. Per questo è importante ascoltare soltanto i pareri dei blog e dei siti esperti e riconosciuti.

Le recensioni online lato aziende

Se da un lato le recensioni modificano il comportamento d’acquisto dei consumatori, dall’altro hanno un effetto molto forte anche sulle aziende. Considerando che il 63% dei consumatori acquista solo dopo essersi informato sul web, è chiaro che una buona reputazione online può aumentare il numero di vendite per un’impresa. Al tempo stesso, una cattiva nomea può far calare drasticamente gli introiti, quindi è bene controllare periodicamente le opinioni sul web, e cercare di porre rimedio ad eventuali mancanze.

Le recensioni, anche se negative, sono uno strumento assai prezioso per le aziende: possono infatti indicare una rotta da seguire, per apportare miglioramenti al proprio servizio o prodotto, e per soddisfare meglio le necessità di chi li acquista. A tal proposito, occorre citare anche le pagine social ufficiali delle aziende, che diventano spesso vittime di veri e propri attacchi e critiche. Ogni opinione, sia essa negativa o positiva, serve per migliorarsi. E se sale la tentazione di rispondere male agli utenti, meglio contenersi e scegliere la via della diplomazia.