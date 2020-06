Edison Energia, una card speciale per ringraziare medici e infermieri per il lavoro svolto

Edison Energia mette offre una gift card per tutti i clienti medici e infermieri che in questi mesi hanno lavorato per la salute di tutti

La società del Gruppo Edison, dedicata alla vendita di energia elettrica, gas e servizi a famiglie e imprese, lancia l’iniziativa “Un Grazie Speciale”: un piccolo dono tangibile come riconoscimento per il lavoro che gli operatori sanitari hanno svolto con impegno, dedizione e sacrifici personali durante l’emergenza da Covid-19.

E, al fine di accompagnare i cittadini durante la ripresa e incoraggiare modalità di spostamento sostenibili e sicure, Edison Energia presenta oggi anche Plug&Go, la soluzione di micro-mobilità totalmente elettrica.

Un grazie speciale a medici e infermieri

«Questi mesi di emergenza sono stati e continuano a essere difficili. Ma tutti noi sapevamo di poter contare sul lavoro instancabile, appassionato e ricco di umanità di medici e infermieri che non si sono risparmiati, non si sono fermati mai, per garantire a tutti i più alti livelli di assistenza e cure, un’eccellenza tutta italiana. A loro desideriamo rivolgere un sincero pensiero di ringraziamento e vicinanza e offrire un momento di evasione che è l’espressione della nostra riconoscenza», dichiara Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

I medici e infermieri, già clienti Edison Energia, andando sul sito www.edisonenergia.it, potranno scegliere entro il 30 giugno tra i seguenti regali: una gift card Boscolo, per una pausa benessere per due persone in circa 100 strutture in tutta Italia; una gift card per l’acquisto online di vini dal catalogo Tannico, che conta 2.500 cantine italiane ed estere; oppure un abbonamento Revolution Live Membership di 4 mesi per seguire le lezioni online delle classi fitness Virgin e un’ora con un personal trainer.

In aggiunta, potrà essere richiesta anche l’attivazione completamente gratuita e valida per un anno di Pronto Artigiano 3h, il servizio di pronto intervento agli impianti elettrici e gas di casa entro due ore dalla chiamata, che mette a disposizione del cliente una rete di esperti artigiani in tutta Italia, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Edison per l’Italia

L’iniziativa è parte del progetto Edison per l’Italia, promosso dalla società lo scorso aprile, con il quale ha sospeso i pagamenti per i suoi clienti fino a giugno 2020, in attesa della progressiva ripresa delle attività lavorative.

Oggi Edison annuncia anche l’ampliamento delle soluzioni Edison Plug&Go: un ulteriore passo in avanti del progetto Edison per l’Italia, per supportare la Fase 3 della ripartenza e incoraggiare nelle città modalità di spostamento sicure e sostenibili. All’offerta di noleggio a lungo termine di vetture elettriche e installazione di colonnine di ricarica, si aggiungono infatti le soluzioni di acquisto di monopattini e biciclette elettriche. I prodotti hanno una garanzia di due anni e i clienti potranno beneficiare di un bonus ricarica di 20 euro, di assistenza post vendita, oltre al bonus mobilità previsto dal Decreto Rilancio di maggio 2020 e richiedibile sul sito del Ministero dell’Ambiente.