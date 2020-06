Al via gli Spazi Futuro, Save The Children: restituire la socialità ai ragazzi

Un adolescente su tre, tra i 12 e i 17 anni, non ha mai o quasi mai svolto attività extracurriculari nelle settimane di lockdown. Lo afferma Save The Children, che ha lanciato il programma “Riscriviamo il futuro“, una campagna che si propone di raggiungere 100 mila bambini e adolescenti nei quartieri privi di servizi e opportunità e pensata con l’obiettivo di restituire la socialità ai ragazzi dopo il lockdown.

“Un periodo di sospensione che da una parte ha messo in luce la privazione, per molti bambini, delle connessioni e dei device necessari per seguire la didattica a distanza e, dall’altra, ha provocato il vertiginoso aumento del tempo trascorso sui social per i bambini “connessi”- spiega Save The Children. – Dopo questo lungo periodo di isolamento, gli Spazi Futuro hanno l’obiettivo di restituire la socialità a bambini e ragazzi e contrastare la povertà educativa”.