L’indagine OCSE PISA sull’alfabetizzazione finanziaria certifica un gap di conoscenze finanziarie che è importante colmare. La giornata e le iniziative promosse da IVASS per l’educazione assicurativa di recente entrata nei programmi scolatici

Una Giornata interamente dedicata all’educazione assicurativa si è svolta ieri, 6 novembre, presso la sede di IVASS a Roma. Un’occasione importante per sottolineare l’importanza dell’entrata in vigore, lo scorso marzo, della legge 21/2024 con la quale l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è stata inserita nei programmi scolastici.

Giovani e educazione assicurativa e finanziaria

L’indagine OCSE PISA sull’alfabetizzazione finanziaria certifica un gap di conoscenze finanziarie che è importante colmare. Nell’ultima rilevazione, svolta nel 2022 e il coinvolgimento di oltre 6 mila studenti, l’Italia ha ottenuto un punteggio di 484 inferiore rispetto a quello medio europeo di 489.

I giovani, per la loro apertura, curiosità e capacità sono più immediati nell’apprendere concetti di base utili al loro benessere e la scuola è il luogo più appropriato per disseminare conoscenza.

Come ha sottolineato il presidente di IVASS, Luigi Federico Signorini, “È importante adesso attuare nel concreto la riforma. Le sfide sono soprattutto due. Da un lato, occorrono metodi e linguaggi appropriati, bisogna motivare gli studenti, facendo leva sull’utilità pratica delle nozioni base in materia finanziaria e assicurativa per risolvere piccoli e grandi problemi di vita quotidiana. Dall’atro, bisogna investire nella formazione dei docenti”.

Le iniziative di IVASS

L’IVASS si è già attivato concretamente sviluppando iniziative di supporto al mondo della scuola, rivolte sia ai docenti che agli studenti, servendosi anche delle nuove tecnologie per catturare l’attenzione degli studenti e di personaggi molto conosciuti fra i giovani.

La seconda parte della giornata infatti è stata dedicata proprio agli oltre 70 studenti presenti in sala, con un quiz condotto dall’influencer Marco Martinelli – “MarcoilGiallino”- Ricercatore e divulgatore scientifico.

L’impegno è ora quello di collaborare con il Ministero dell’istruzione e del merito nella definizione delle Linee guida per l’insegnamento. Al momento sono stati realizzati 3 Quaderni didattici per gli studenti e le guide per i docenti asupporto dell’uso dei quaderni didattici.

Quest’anno è partita l’iniziativa itinerante, “Assicurati il futuro: IVASS Roadshow” per parlare di educazione assicurativa con gli alunni nelle scuole secondarie di secondo grado ed è stata registrata la serie di 10 podcast “Te lo Assicuro!” per trasmettere le informazioni di base sul mondo delle assicurazioni.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!