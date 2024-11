Guida completa alla pelle senza impurità: viso e corpo

Una pelle luminosa e in equilibrio contribuisce a farci sentire a nostro agio e in salute, sia sul viso che sul corpo

Sentirsi bene nella propria pelle inizia con la cura quotidiana che dedichiamo a noi stessi. Una pelle luminosa e in equilibrio contribuisce a farci sentire a nostro agio e in salute, sia sul viso che sul corpo. Per raggiungere questo risultato, è importante costruire una beauty routine personalizzata e consapevole.

Vediamo allora quali sono le mosse per avere una pelle in salute, scegliendo i prodotti giusti e le tecniche più efficaci per eliminare le impurità e prevenire le imperfezioni. Iniziamo!

La routine quotidiana per un viso senza impurità tutto l’anno

Sapevi che una buona skincare routine è fondamentale per mantenere la pelle del viso libera da impurità? La detersione deve essere delicata ma efficace, soprattutto se vivi in un ambiente urbano e sei hai a che fare con smog e polvere. Procedi quindi così.

Al mattino, usa un detergente delicato per rimuovere il sebo prodotto durante la notte. Applica poi un tonico purificante, che aiuta a restringere i pori, e concludi con una crema idratante.

Alla sera, dopo aver rimosso trucco e impurità con olio o acqua micellare, procedi con la detersione. Poi applica un siero a base di antiossidanti per riparare la pelle dai danni accumulati durante il giorno, seguito da una crema idratante.

Settimanalmente, per mantenere una pelle liscia e uniforme, dedica anche del tempo all’esfoliazione e applica una maschera purificante (una o due volte a settimana).

Anche la pelle del corpo ha bisogno d’attenzioni

Parliamo di cura della pelle e pensiamo automaticamente solo a quella del viso. In realtà tra tutte le aree del corpo, ce n’è una molto soggetta a brufoli e impurità, specie durante i mesi estivi o dopo l’attività fisica. Si tratta della schiena.

Per mantenerla pulita, è quindi fondamentale utilizzare un detergente, per esempio a base di Acido Salicilico, sotto la doccia. Se vuoi saperne di più su come mantenere la pelle della schiena pulita e priva di impurità, puoi leggere l’approfondimento di Skin First su come prevenire i brufoli sulla schiena.

Esfoliazione: quali sono le tecniche più efficaci

Abbiamo visto come l’esfoliazione sia necessaria per rimuovere le impurità e prevenire gli inestetismi. Ma quali sono le tecniche più efficaci? Grosso modo, sono due:

Esfoliazione meccanica. Parliamo di strumenti o prodotti con particelle abrasive per rimuovere le cellule morte dalla superficie della pelle. Ne sono esempi gli scrub e le spazzole o guanti esfolianti; Esfoliazione chimica. Parliamo di prodotto con acidi idrosolubili che dissolvono i legami tra le cellule morte e l’epidermide.

Come scegliere i prodotti giusti per ogni skin types

Prima di procedere con qualsiasi tipo di trattamento, è fondamentale che tu conosca la tua pelle. I prodotti che scegli devono essere adatti alle tue esigenze. Tieni quindi a mente questi punti fermi.

Se hai la pelle grassa, opta per detergenti con ingredienti capaci di purificare i pori in profondità e regolare la produzione di sebo. Se hai la pelle secca, invece, scegli detergenti delicati e idratanti in grado di nutrire la pelle.

In caso di pelle mista puoi utilizzare prodotti bilanciati, che purificano la zona T senza seccare le aree più sensibili. Mentre, se hai la cute sensibile, evita prodotti aggressivi e preferisci formule ipoallergeniche e lenitive.

Ora che hai una visione completa su come prenderti cura della tua pelle, non hai più scuse! Buona Skincare!

