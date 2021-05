Festa Europa, ECC-Net: recuperati 4 milioni di euro nell’ambito di reclami legati al Covid

Il 9 maggio ricorre la Festa dell’Europa. Si tratta dell’anniversario della storica dichiarazione di Schuman: in occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.

Numerosi gli eventi previsti per questa Giornata. I consumatori avranno l’opportunità di prendere parte virtualmente a numerose iniziative, organizzate dalle istituzioni per informare i cittadini sulle possibilità, anche di attiva partecipazione, che l’Europa offre.

Con l’occasione, la Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net), voluta e finanziata dall’UE e dai governi nazionali per una maggior tutela dei consumatori europei, fa un bilancio dell’attività svolta nel 2020.

In circa il 70% dei casi, la Rete dei Centri Europei Consumatori ha risolto positivamente le controversie gestite, riuscendo ad ottenere un esito favorevole per il consumatore.

Un dato che assume una rilevanza ancora più significativa se si considera che, sin dal mese di marzo 2020, il numero di consumatori che si sono rivolti alla Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net) per assistenza nella risoluzione di contenziosi transfrontalieri ha registrato un notevole incremento.

Tra il mese di marzo 2020 e marzo 2021 sono state registrate ben 170.000 richieste, il 44% in più rispetto al medesimo intervallo dell’anno precedente.

La Rete ha recuperato oltre 4 milioni di euro nell’ambito di reclami connessi alla pandemia di Covid-19, tra i quali rilevano soprattutto rimborsi per voli e pacchetti turistici cancellati o soggiorni non effettuati a causa dell’emergenza sanitaria.

“Le problematiche più frequenti hanno riguardato le cancellazioni di voli e annullamenti dei viaggi dovuti alle restrizioni agli spostamenti imposte nel territorio di partenza o di destinazione, seguite da cancellazioni o impossibilità di usufruire di prenotazioni alberghiere e pacchetti turistici – dichiara Maria Pisanò, Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia –. Sebbene in estremo ritardo, in molti casi il voucher previsto dalla normativa nazionale è stato correttamente erogato, ma ora cresce il numero dei consumatori ai quali viene negato il rimborso monetario, dovuto per intervenuta scadenza del termine di validità del voucher emesso”.