Fondo Irs, prima pronuncia dell’ACF che condanna la condotta di Investire SGR

Confconsumatori ha ottenuto davanti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie la prima condanna nei confronti di InvestiRE SGR, la società di gestione del fondo immobiliare Invest Real Security (Fondo Irs) venduto nel 2003, in particolare a migliaia di clienti di Poste Italiane.

I quotisti Irs – spiega l’associazione – hanno subito perdite del 57%. E finora Confconsumatori ha ottenuto per molti di loro risarcimenti da Poste (che ha avviato iniziative di tutela specifiche) o dagli Intermediari che avevano collocato i titoli. Ora, per la prima volta, viene chiamata in causa la società di gestione.

“Una decisione – commenta Confconsumatori – che apre nuove prospettive di risarcimento per chi, specie tra gli investitori più esperti, non è riuscito a ottenere alcun rimborso”.

Fondo Irs, la decisione dell’ACF

Il caso riguarda la vicenda di un risparmiatore pugliese, che aveva investito in Irs circa 10mila euro, il quale si è affidato agli avvocati Antonio Pinto e Antonio Amendola di Confconsumatori Bari, per far valere dinanzi all’Acf la responsabilità della società di gestione per “mala gestio“.

Nel ricorso erano contestati: la violazione sia degli obblighi generali di correttezza e diligenza previsti dalle disposizioni codicistiche, sia degli obblighi specifici imposti dal Tuf, dalla normativa secondaria in materia di intermediazione finanziaria e gestione collettiva del risparmio e dal Regolamento del fondo.

L’ACF, dunque, ha recentemente condannato InvestiRE Sgr a risarcire il danno.

“Per l’Arbitro – spiega Confconsumatori – la società non ha offerto elementi atti a dimostrare che la decisione di vendere in blocco gli immobili sia stata informata ad un principio di ragionevolezza e di migliore tutela degli interessi dei partecipanti al fondo, ed ha agito in conflitto di interessi“.

Per questo – conclude Confconsumatori – il risparmiatore ha ottenuto il risarcimento calcolato sulla base della differenza fra la cifra dell’acquisto delle quote e il loro valore finale di liquidazione, oltre interessi legali dalla data dell’investimento e maggior danno da rivalutazione monetaria.