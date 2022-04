Gioco d’azzardo, Konsumer sarà in Audizione al XII Municipio in Commissione Politiche Sociali

Il prossimo giovedì 21 aprile Konsumer Italia sarà in audizione presso il XII Municipio di Roma per raccontare le attività che sta svolgendo contro il gioco d’azzardo patologico

Gioco d'azzardo, Konsumer Italia in Audizione al XII Municipio in Commissione Politiche Sociali (fonte foto: Pixabay)

Continua l’impegno di Konsumer Italia per contrastare il gioco d’azzardo patologico. Il prossimo giovedì 21 aprile alle ore 11:00, l’associazione sarà in audizione presso il XII Municipio di Roma per raccontare l’impegno e il lavoro che sta svolgendo, ormai da anni, in questo campo.

Gioco d’azzardo, ogni romano spende in media quasi 1.500 euro all’anno

L’iniziativa si colloca all’interno di un percorso intrapreso dal Municipio XII e voluto dal Presidente della Commissione Politiche Sociali Alessandro Alongi, finalizzato a predisporre alcune iniziative sul territorio volte alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze patologiche da gioco d’azzardo.

“Riteniamo sia un preciso dovere del Municipio contribuire a contrastare, prevenire e ridurre il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico sul nostro territorio – ha dichiarato Alessandro Alongi. – Dalle slot al Bingo, dai Gratta e vinci al Superenalotto, ogni romano spende in media ogni anno quasi 1.500 euro in giocate. Appare quanto mai urgente intervenire per comprendere e contrastare il fenomeno, anche attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, incoraggiando gruppi di auto mutuo aiuto e informazioni utili per i giocatori e le famiglie”.

“A livello territoriale – ha affermato Raffaella Grisafi, Vice Presidente Konsumer Italia – sorge sempre più l’esigenza di garantire un’adeguata cultura del gioco specialmente presso le istituzioni, forze di polizia e nel settore sanitario. In questo il territorio può diventare un HUB sperimentale per ricercare, con metodo scientifico, le più efficaci forme di prevenzione del gioco d’azzardo problematico e patologico ed intensificare la tutela del consumatore con interventi diretti sulla cittadinanza”.

All’incontro sarà presente l’Avvocato Cristiano Iurilli, docente dell’Università di Tor Vergata e afferente al “Gruppo Studi E Ricerche Diritti e Salute del Giocatore (DSG)- Consumatore. Settore dei giochi e delle scommesse”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!