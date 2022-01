Mascherine FFP2, raggiunto l’accordo su prezzo calmierato di 75 centesimi

La Struttura Commissariale e le Associazioni di categoria hanno raggiunto l’accordo per la vendita in farmacia di mascherine FFP2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una.

“Il Protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario e le Associazioni di categoria, corrisponde agli indirizzi dettati dal Governo con l’emanazione del decreto-legge 229/2021 che, all’articolo 3, prevede appunto la stipula di un accordo volto ad assicurare la vendita dei dispositivi di protezione individuale FFP2 a prezzi contenuti – spiega Federfarma in una nota. – L’adesione da parte delle farmacie è su base volontaria“.

Tra le nuove misure introdotte dal Governo, infatti, vi è anche quella relativa all’obbligo di indossare tale dispositivo in alcune specifiche situazioni:

“Lo avevamo chiesto subito, non appena era stata ventilata l’ipotesi di rendere obbligatorie le mascherine FFP2 – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. – Resta il problema della tempistica, non solo perché si spera che la prossima volta vengano finalmente fissati i prezzi prima dell’introduzione dell’uso obbligatorio e non viceversa, ma anche perché ancora oggi non sappiamo esattamente da quando si troveranno a 0,75 centesimi, senza se e senza ma” conclude Dona.