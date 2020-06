Mobilità interregionale, i luoghi e le persone che mancano agli italiani

In cima alla lista, ci sono gli amici

Dal 3 giugno entra in vigore la fase 3 della Fase 2: la mobilità interregionale sarà infatti nuovamente concessa. Ma da dove vogliono andare gli italiani e chi vogliono vedere per primi?

Al primo posto nella lista dei desideri delle cose da fare c’è quella di andare a trovare gli amici lontani (80,4%) e escludendo parrucchiere e ristorante, de facto già frequentabili, la maggior parte degli “ex” rinchiusi non vede l’ora di andare al cinema (13.000.000 di individui pari al 29,7% del campione).

A dirlo è un’indagine condotta da mUp research e Norstat per Facile.it su un campione rappresentativo della popolazione.

Chi vogliamo rincontrare

Oltre 8 italiani su 10 (80,4%) non vedono l’ora di andare a trovare gli amici lontani. Sarà perché gli amici te li scegli e i parenti…te li trovi, ma i primi doppiano i secondi nelle preferenze; a voler andare a trovare i parenti fuori regione sono, infatti, solo il 39,8% dei rispondenti.

Forse per una sorta di bisogno di normalità o, anche, perché sul lavoro nascono belle relazioni, il 16,4% dei rispondenti (addirittura 20,2% se si guarda al solo campione maschile) ha dichiarato di aver nostalgia dei propri colleghi.

Solo l’11,1%, invece, non vede l’ora di ricongiungersi con il partner o il coniuge che vive fuori regione.

Dove vogliamo tornare

Nella lista dei luoghi del cuore da riconquistare, proibiti durante la quarantena, dopo i parrucchieri e i ristoranti che ormai si possono frequentare già da qualche giorno ma che avevano ricevuto percentuali di desiderio altissime che avevano ottenuto percentuali altissime (rispettivamente 55,4% e 47,1%; per i parrucchieri e gli estetisti con addirittura il 66,3% nel sotto campione femminile), si scopre che agli italiani manca anche poter tornare al cinema (29,7%).

Sono appena meno del 20% (19%) gli intervistati che hanno molta voglia di riprendere a frequentare i propri luoghi di culto e quelli che non vedono l’ora di riprendere in mano le valigie per viaggiare all’estero (18,2%, addirittura il 23,4% fra i residenti del Nord Est ed il 26,6% tra i rispondenti con età compresa tra i 25 ed i 34 anni).

È ancora la voglia di cultura a guidare la scelta del 16,2% dei rispondenti che vorrebbe tornare a visitare una mostra, mentre il 15,8% desidera fare un bel tuffo in piscina ed il 14,9% riprendere a frequentare la sua palestra abituale.

Sono molti, 14,7% del campione, anche gli italiani che sognano di poter presto assistere ad un concerto e, anche se questo può sorprendere, il 12,9% dei rispondenti… non vede l’ora di tornare alla sua scrivania in ufficio.

Tra gli altri luoghi oggi ancora inaccessibili, ma che tanti italiani hanno voglia di riprendere a frequentare troviamo i teatri (10,1%), gli stadi (7,5%) e le discoteche (4,2%).