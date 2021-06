NEXTPEDIA, nasce la piattaforma in stile “wikipedia” dedicata alla sostenibilità

Solo 1 impresa su 4 in Italia è interessata ad adottare politiche sostenibili; ConsumerLab lancia la piattaforma NEXTPEDIA, per aiutare le imprese nel percorso verso la sostenibilità e per consentire ai cittadini di riconoscere le aziende che rispettano l’ambiente

Nasce NEXTPEDIA, una piattaforma in stile “wikipedia” dedicata alla sostenibilità

La metà degli italiani si dichiara attenta alle tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità, tuttavia solo 1 impresa su 4 in Italia è interessata ad adottare politiche sostenibili. Lo rivela un’indagine condotta da ConsumerLab, ente di ricerca che promuove la cultura della sostenibilità, nel corso del recente congresso nazionale “Future Respect” tenutosi a Roma.

Proprio per aiutare le imprese che vogliono avviare il percorso verso la sostenibilità e per consentire ai cittadini di riconoscere con facilità le aziende che rispettano il futuro e l’ambiente, ConsumerLab ha lanciato NEXTPEDIA, una piattaforma in stile “wikipedia” dedicata interamente alla sostenibilità.

Cosa offre NEXTPEDIA?

Libera e collaborativa, la piattaforma NEXTPEDIA viene aggiornata da un gruppo di esperti che valuteranno i contenuti caricati per l’attendibilità, il valore innovativo, l’autenticità e il rispetto della creatività; pubblicherà recensioni di libri in tema, ricerche, analisi rappresentative, lezioni formative, estratti da newsletter, rassegna stampa.

Una Comunità d’interessi, un forum d’interazione per nuove partnership e condivisioni d’intenti, per nuove dinamiche associative e d’integrazione progettuale, dove tutti i partecipanti possono offrire e chiedere, dare e ricevere nello spirito dell’open innovation.

Meno di 2000 imprese redigono il bilancio di sostenibilità

Secondo la ricerca, come detto, la metà dei cittadini è sensibile alle tematiche legate alla tutela dell’ambiente; inoltre quasi un terzo considera il rischio ambientale come climatico e idrogeologico e il 12% è preoccupato per l’inquinamento di acqua, aria e suolo.

Tuttavia, nonostante il 20% delle pubblicità commerciali parli oggi di sostenibilità, su 4,4 milioni di imprese italiane poco più di un milione (circa 1 su 4) è interessata ad avviare un percorso di “trasformazione sostenibile”.

“In tema di sostenibilità si registrano ancora oggi nel nostro paese paradossi e contraddizioni, e su tale argomento l’Italia appare ancora indietro rispetto al resto d’Europa – spiega il presidente di ConsumerLab, Francesco Tamburella – . Meno di 2000 imprese nel nostro Paese redigono il bilancio di sostenibilità, che attesta il concreto impegno alla trasformazione sostenibile: tante parole, quindi, ma pochi fatti”.

Secondo l’indagine, tra le diverse attività produttive, i cittadini si aspettano sostenibilità principalmente dal settore agroalimentare (17%), seguito da quello relativo a salute, cosmesi e benessere (15%), banche, assicurazioni e previdenza (15%), utenze e utility (13%).

La maggioranza degli italiani, tuttavia, è scettica sul reale impegno delle Imprese alla trasformazione sostenibile, e il 66% dei cittadini vorrebbe le aziende più impegnate nel ridurre gli impatti su società e ambiente.