Turismo rurale in aumento, i viaggiatori cercano la vacanza sostenibile

Passeggiate tra vigneti, boschi e oliveti, degustazioni di antiche ricette, attività equestre e relax; con un aumento delle prenotazioni di +800% rispetto a maggio del 2020, la formula di turismo rurale lanciata dall’App Agricamper Italia conferma il trend positivo di un turismo che mai come prima cerca mete alternative, di prossimità, più a contatto con la natura.

Secondo i dati raccolti dall’app, in Italia il 47% delle famiglie e delle coppie cerca una vacanza sostenibile, in cui autenticità e sapore locale siano la combinazione perfetta per un breve weekend oppure una settimana di break a bordo del loro camper, van o muniti di roulotte al seguito, tra agricampeggi, aziende agricole e vitivinicole, caseifici e antichi mulini.

“La possibilità di scoprire peculiarità locali, facendo esperienza in prima persona di cosa vuol dire “chilometro zero”, crea rapidamente sia nel viaggiatore che nell’ospitante un legame intimo e di gran rispetto – spiega Pauline Nava, di Agricamper Italia. – Non è un semplice turista chi viaggia secondo questi criteri, ma un ospite accolto in casa, a cui si racconta il sapere della tradizione, si offrono esperienze locali e si mostra il proprio vivere”.

Turismo rurale, Veneto e Toscana le mete più gettonate

Torna la voglia di viaggiare e, anche grazie alla diffusione sempre più capillare di vaccini e indicazioni chiare per potersi spostare in Italia e in Europa, aumentano anche i turisti stranieri.

Dai dati rilevati dalla piattaforma, infatti, la percentuale di incoming tra maggio e le prime due settimane di giugno, si attesta intorno al 52%, con una presenza preponderante di viaggiatori tedeschi, che arriva al 62%.

Le strutture più ricercate dai turisti che arrivano da altri Paesi sono in Veneto e Toscana, in cui tra i filtri di ricerca dell’App, l’unione tra natura e bellezza, attività da svolgere e servizi a disposizione rappresentano le corrispondenze perfette.