Perché è importante scegliere una buona VPN: cos’è e a cosa serve

Perché è importante scegliere una buona VPN: una delle soluzioni migliori e più affidabili per navigare ed operare in tranquillità online

Nel mondo odierno siamo ormai vincolati alla tecnologia ed ai dispositivi digitali: è attraverso essi, o direttamente al loro interno, che ha luogo gran parte dei lavori che svolgiamo, in quasi tutto gli ambiti professionali. Ma non soltanto: anche la vita privata è vincolata al mondo oltre lo schermo. Ecco perché per svolgere qualsiasi azione, sia essa personale o un’operazione lavorativa, è sempre meglio essere protetti quanto più possibile. Ed ecco perché è importante scegliere una buona VPN: una delle soluzioni migliori e più affidabili è infatti affidarsi a questo tipo di sistemi, per navigare ed operare in tranquillità online.

Virtual private network: in cosa consiste

L’acronimo VPN sta a significare Virtual Private Network. La traduzione letteraria e corretta è quindi Rete Virtuale Privata. Una sigla che non potrebbe rendere il concetto di fondo in modo migliore. Sostanzialmente si tratta di una rete di telecomunicazioni privata, solitamente utilizzata dalle aziende. Qual è il funzionamento? Qualsiasi compagnia può affidarsi a questo sistema per sviluppare e proteggere tutte le conversazioni tra gli utenti (ovvero, naturalmente, i membri dell’azienda in possesso dell’abilitazione per accedervi).

Il sistema “a rete” per l’appunto è costituito da una serie fitta di connessioni tra i vari soggetti in questione. Per comunicare tra loro, questi utilizzano un protocollo di trasmissione pubblico e condiviso come tecnologia di trasporto dei messaggi inviati e ricevuti. Qual è il vantaggio per l’azienda? Quello di avere la possibilità di comunicare esattamente come farebbero utilizzando le reti private a noleggio, ma sfruttando invece quelle pubbliche e condivise. Questo elemento di fondamentale differenza garantisce quindi un prodotto a prezzo decisamente inferiore.

In un certo senso, quindi, la VPN utilizzata dalle aziende può essere considerata come una sorta di gigantesca rete LAN ma fornita di protezione: un collegamento virtuale e privato che si sviluppa tra i siti interni all’azienda stessa, ma dislocati su un territorio geograficamente molto più vasto, e che per agire sfrutta l’instradamento IP. Il vantaggio è sicuramente l’attenzione che le reti VPN pongono sulla sicurezza.

Perché è importante scegliere una buona vpn

E non potrebbe essere altrimenti, dato il fatto che come abbiamo spiegato questi collegamenti utilizzano reti pubbliche per far transitare attraverso esse dati privati. Proprio per questo motivo il livello di attenzione è uno dei punti di forza di questi sistemi. Un’attenzione rivolta non solamente alla protezione dei dati sensibili di ogni tipo, ma che prevede contromisure restrittive anche nella possibilità – rara – in cui alcuni di essi vengano persi, elaborando metodologie di impatto. Tale sistema di controllo si sviluppa soprattutto sfruttando le possibilità criptiche delle aree di autenticazione.

Esistono diversi tipi di meccanismi di autenticazione. I più utilizzati dalle VPN sono tre, soprannominati “qualcosa che sai”, “qualcosa che hai” e “qualcosa che sei”. Del primo gruppo fanno parte tutti quegli identificativi come le password o i PIN, della seconda categoria quei simboli che possono essere letti da un computer come per esempio le smartcard, la terza sezione comprende invece elementi quali le impronte digitali o la retina. Il meccanismo per creare autenticazioni forti è quello di combinare tra loro questi tre elementi, fino a rendere praticamente inviolabile la propria rete.

Le VPN possono però essere utilizzate anche dai privati, che riescono in questo modo a beneficiare della sicurezza offerta. Un esempio calzante è quello del gaming online, che molto spesso si rivela molto più rischioso del previsto se chi sta giocando non fa attenzione ai siti non protetti. Se però un utente ha il desiderio di giocare online utilizzando siti legali, come quelli consigliati da Casinoonlineprova.com, è ovviamente preferibile possedere una buona VPN. In questo modo sarà possibile anche per un singolo privato essere totalmente protetto, ed avere la certezza del rispetto della propria privacy durante l’intera durata della sessione di gioco.