Pubblicità sulla fibra ottica, Consiglio di Stato conferma le multe Antitrust a Vodafone Italia

Una sentenza del Consiglio di Stato – si apprende dall’Ansa – “ha confermato le multe per complessivi 4,8 milioni di euro, inflitte tra l’aprile 2018 e il luglio 2019 dall’Antitrust a Vodafone Italia, rispettivamente per una pratica commerciale scorretta in relazione alle campagne pubblicitarie e all’offerta commerciale sulla fibra ottica (4,6 milioni) e per inottemperanza alle prescrizioni previste (200mila euro)”.

Fibra ottica Vodafone, la vicenda

La vicenda – si legge nella nota diffusa dall’Ansa – “ha inizio con un procedimento istruttorio con il quale l’Agcm censurò il comportamento di Vodafone consistente «nell’aver utilizzato, in relazione alle campagne pubblicitarie `IPERFIBRA´, `IPERFIBRA FAMILY´, `VODAFONE ONE´ e altre offerte similari, claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, omettendo d’informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto. Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non è stata data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata».

Il Tar del Lazio aveva quindi respinto, nel dicembre 2022, il ricorso proposto. E nella giornata di ieri il Consiglio di Stato ha confermato quella sentenza.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!