Quale sarà la prima cosa che vorrete fare dopo la quarantena? Un sondaggio di Econopoly.it di qualche settimana fa rivelava chiaramente che, quando arriverà il tanto atteso “Sciogliete le righe”, nella maggior parte degli italiani prevarrà il buon senso con il 44,8% che aspetterà alcuni giorni prima di fare qualcosa.

Per il 20,5% la fine della clausura forzata sarà motivo per fare festa o per prenotare un tavolo nel proprio ristorante preferito (19,3%). Al 4° e 5° posto arrivano i viaggi in Italia (12,4%) e all’estero (3%).

C’è da aspettarsi però che per realizzare molte di queste attività che segneranno il ritorno alla normalità, i tempi saranno ancora lunghi.

Non sapendo ancora cosa ci riserverà la “Fase 2”, meglio continuare a fantasticare tra le mura di casa. E cosa c’è di meglio dell’aiuto che può venire dalle nuove tecnologie? In questo periodo infatti, Internet e le sue piattaforme per tutti i gusti ha sicuramente dato una spinta in più alla fantasia.

Likibu, comparatore di case vacanze, ha selezionato una Top10 di piattaforme che permettono di viaggiare continuando a restare a casa, ancora per un po’.

1 Italia VR – Virtual Reality

Italia VR – Virtual Reality, la prima applicazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, vi proietterà in un viaggio lungo la penisola italiana alla scoperta di arte, storia, cultura, enogastronomia e tutto il meglio del Made in Italy. Viaggiando con Italia VR potrete percorrere e osservare le meraviglie della nostra patria, che rendono l’Italia il paese col maggior numero di siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO al mondo.

2 In Trentino con la Realtà Virtuale

Trentino VR – Virtual Reality è anche questa un’applicazione per smartphone che vi permetterà grazie alla realtà virtuale di girare tra i vigneti, rilassarsi nelle terme ad alta quota, di scalare le Dolomiti e godere delle viste più belle che il Trentino Alto-Adige ha da offrire.

Se avete deciso di partire con Trentino VR – Virtual Reality, potrete ordinare comodamente dal sito internet Trentinovr il Cardboard, un leggerissimo kit di cartone auto-assemblato con lenti appositamente progettate che al solo costo di 10€, permettono di trasformare lo smartphone in uno schermo di realtà virtuale.

3 Google Arte e Cultura

Google Arte e Cultura è un progetto che permette di visitare a 360° i luoghi più incantevoli del pianeta utilizzando la tecnologia Street View. Quest’applicazione vi porterà di fronte monumenti mozzafiato come il Taj Mahal in India o le rovine di Machu Picchu in Perù, e non solo: vi aprirà le porte dei più famosi musei e teatri di ben 80 paesi intorno al mondo, come il Rijksmuseum di Amsterdam e l’Opéra di Parigi.

4 AirPano

Accessibile sul web e disponibile come applicazione per IPad, AirPano è un progetto nato nel 2006 frutto del lavoro di fotografi russi che viaggiando per tutto il mondo hanno raccolto su questa piattaforma del materiale foto e video a 360° che ritrae tutti gli angoli più belli del nostro pianeta. Dal Polo Nord all’Antartico, troverete più di 3000 panorami e tra i video: eruzioni di vulcani e geyser. Nuovi contenuti vengono aggiunti al sito settimanalmente.

5 360° Stories in realtà virtuale

Disponibile come sito e applicazione per smartphone, 360 Stories vi chiarirà le idee su quale sarà la vostra prossima destinazione dopo la quarantena. Nel frattempo, mettetevi comodi sulla vostra poltrona e montate sulla Tour Eiffel di Parigi senza alcuno sforzo, partecipate ad un Safari in Sud Africa o passeggiate sulla Fifth Avenue di New York. I contenuti, foto e video presenti su 360° Stories sono tutti in alta definizione, la caratteristica che rende questa piattaforma particolare è la possibilità di prenotare l’esperienza che si è vissuti online, per un’esperienza in real life.

6 YouVisit – VR

YouVisit – VR vi premetterà di superare i confini della realtà, superando le mura di casa partecipando ad esperienze interattive in realtà virtuale. Grazie a questa applicazione sarete in grado di viaggiare, imparare e fare esperienze uniche. Non perdete l’occasione di prepararvi insieme ad astronauti professionisti per il lancio nello spazio, e ancora potrete partire in nave per salpare le acque del Mar Mediterraneo partendo dalle meravigliose coste Croate, e terminare il vostro viaggio passeggiando nel centro storico di Cape Town in Sudafrica.

7 Roundme

L’applicazione Roundme utilizza le stesse tecnologie elencate sopra e permette di visitare ogni angolo del pianeta. Inoltre permette di interagire con gli autori dei contenuti che vi fanno viaggiare, potrete commentare e seguire i profili degli ideatori che vi hanno fatto sognare. Se siete dei grandi viaggiatori oppure dei professionisti e volete entrare a far parte della community, potrete registrarvi sul sito Roundme. Per chi invece vuole usufruirne per evadere alla routine casalinga della quarantena, basta scaricare l’app sui propri smartphone.

8 Realities

Realities non è una piattaforma come quelle elencate sopra, è un videogioco disponibile per Pc che molti degli utilizzatori fino ad oggi hanno recensito come “impressionante”. Nato nel 2016 questo videogioco riporta fedelmente il mondo reale in VR – realtà virtuale dando la possibilità di interagirvi ed esplorarlo.

9 NASA VR – Viaggiare nello spazio in realtà virtuale

Grazie a NASA – VR sarà possibile viaggiare nello spazio, partendo proprio dalla Stazione Spaziale Internazionale. Infatti anche la NASA ha sviluppato i suoi contenuti in realtà virtuale ed ha deciso di renderli pubblici & gratuiti al pubblico sul proprio sito web e canale YouTube.

10 Outsite VR

A chiudere la classifica il sito Outsite VR, un sito accessibile da pc e smartphone che vi permetterà di cercare e visitare in realtà virtuale moltissime fra destinazioni e monumenti.