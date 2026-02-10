martedì 10 Febbraio 2026
Safer Internet Day, associazioni dei consumatori rinnovano l'impegno per un uso sicuro delle tecnologie digitali

Safer Internet Day, associazioni dei consumatori rinnovano l'impegno per un uso sicuro delle tecnologie digitali (Foto di Alexandra_Koch da Pixabay)

Safer Internet Day, associazioni dei consumatori rinnovano l’impegno per un uso sicuro delle tecnologie digitali

In occasione del Safer Internet Day, il Movimento Difesa del Cittadino e Confconsumatori rinnovano il proprio impegno per la tutela degli utenti dagli abusi e dalle truffe online

10 Febbraio 2026 Redazione

In occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale dedicata alla sicurezza in rete, il Movimento Difesa del Cittadino ricorda “l’importanza di sviluppare competenze digitali critiche e responsabili, soprattutto tra i più giovani, ma anche tra adulti, famiglie, educatori e professionisti”.

MDC ricorda i dati del report di Eu Kids Online, da cui emerge forte preoccupazione per la perdita di competenze e l’aumento della pigrizia per la delega dei compiti a ChatGpt, insieme alla mancanza di fiducia nell’Ia per timore che fornisca informazioni inventate o fuorvianti.

Safer Internet Day, i dati di Eu Kids Online

Secondo il rapporto – ricorda l’associazione – l’89% dei bambini e adolescenti italiani ha riportato di aver usato l’Ia generativa tra marzo e ottobre 2025. L’Ia generativa è usata principalmente come supporto all’apprendimento: il 44% dei rispondenti italiani ha dichiarato di aver usato l’Ia per riassumere o spiegare testi lunghi. Seguono gli usi pratici, per ottenere suggerimenti su cose da fare, cosa guardare o ascoltare, o prodotti da acquistare, pratica che registra una percentuale più alta in Italia (34%) rispetto alla media europea (25%).

Più alta rispetto alla media europea (15%) – prosegue il rapporto – è anche la proporzione di bambini e adolescenti italiani che hanno usato l’Ia per chiedere consigli sulla salute fisica o sul fitness (20%) o su preoccupazioni e questioni personali (24%). Sia in Europa sia in Italia le motivazioni strumentali risultano in cima all’elenco dei motivi per usare l’Ia generativa per lo studio e l’apprendimento. Il 45% dei bambini e adolescenti italiani dichiara di utilizzare l’Ia generativa per risparmiare tempo; il 43% perché non riusciva a trovare altrove ciò di cui aveva bisogno, e il 28% perché ‘rende le cose più facili’.

“Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie di manipolazione dei contenuti rende oggi ancora più urgente un’azione di informazione e prevenzione – afferma MDC -. Fenomeni come i deepfake, le frodi digitali e le campagne di disinformazione possono avere gravi conseguenze personali, sociali ed economiche se non vengono riconosciuti e gestiti correttamente”.

Il progetto di Confconsumatori contro le truffe online

In occasione della Giornata Confconsumatori rilancia il progetto nazionale “Smacco alla Truffa”, iniziativa ministeriale strutturata che integra prevenzione, informazione e assistenza legale attraverso la rete territoriale dell’associazione. Il progetto prevede attività formative, sportelli di consulenza, diffusione di materiali informativi e aggiornamenti sulle nuove modalità di raggiro digitale.

“Il Safer Internet Day non è solo una ricorrenza simbolica, ma un richiamo concreto alla responsabilità collettiva – dichiara il presidente di Confconsumatori, l’Avv. Carmelo Calì. – La sicurezza digitale è oggi parte integrante dei diritti del consumatore. Con il progetto “Smacco alla Truffa” vogliamo trasformare l’informazione in protezione reale, offrendo ai cittadini strumenti per riconoscere i rischi e difendersi in modo consapevole”.

 

Ti potrebbe interessare…

Amazon e diritti dei lavoratori, Garante privacy e INL avviano ispezioni presso centri logistici

Amazon e diritti dei lavoratori, Garante privacy e INL avviano ispezioni presso centri logistici

10 Febbraio 2026 Redazione
Alimentazione e comunicazione, SINU: attenzione ai falsi miti alimentari

Alimentazione e comunicazione, SINU: attenzione ai falsi miti alimentari

10 Febbraio 2026 Redazione
Lotta alla corruzione

Lotta alla corruzione: frenata globale. Italia ferma a 53° posto

10 Febbraio 2026 Redazione

Parliamone ;-)