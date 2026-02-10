Safer Internet Day, associazioni dei consumatori rinnovano l’impegno per un uso sicuro delle tecnologie digitali

In occasione del Safer Internet Day, il Movimento Difesa del Cittadino e Confconsumatori rinnovano il proprio impegno per la tutela degli utenti dagli abusi e dalle truffe online

In occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale dedicata alla sicurezza in rete, il Movimento Difesa del Cittadino ricorda “l’importanza di sviluppare competenze digitali critiche e responsabili, soprattutto tra i più giovani, ma anche tra adulti, famiglie, educatori e professionisti”.

MDC ricorda i dati del report di Eu Kids Online, da cui emerge forte preoccupazione per la perdita di competenze e l’aumento della pigrizia per la delega dei compiti a ChatGpt, insieme alla mancanza di fiducia nell’Ia per timore che fornisca informazioni inventate o fuorvianti.

Safer Internet Day, i dati di Eu Kids Online

Secondo il rapporto – ricorda l’associazione – l’89% dei bambini e adolescenti italiani ha riportato di aver usato l’Ia generativa tra marzo e ottobre 2025. L’Ia generativa è usata principalmente come supporto all’apprendimento: il 44% dei rispondenti italiani ha dichiarato di aver usato l’Ia per riassumere o spiegare testi lunghi. Seguono gli usi pratici, per ottenere suggerimenti su cose da fare, cosa guardare o ascoltare, o prodotti da acquistare, pratica che registra una percentuale più alta in Italia (34%) rispetto alla media europea (25%).

Più alta rispetto alla media europea (15%) – prosegue il rapporto – è anche la proporzione di bambini e adolescenti italiani che hanno usato l’Ia per chiedere consigli sulla salute fisica o sul fitness (20%) o su preoccupazioni e questioni personali (24%). Sia in Europa sia in Italia le motivazioni strumentali risultano in cima all’elenco dei motivi per usare l’Ia generativa per lo studio e l’apprendimento. Il 45% dei bambini e adolescenti italiani dichiara di utilizzare l’Ia generativa per risparmiare tempo; il 43% perché non riusciva a trovare altrove ciò di cui aveva bisogno, e il 28% perché ‘rende le cose più facili’.

“Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie di manipolazione dei contenuti rende oggi ancora più urgente un’azione di informazione e prevenzione – afferma MDC -. Fenomeni come i deepfake, le frodi digitali e le campagne di disinformazione possono avere gravi conseguenze personali, sociali ed economiche se non vengono riconosciuti e gestiti correttamente”.

Il progetto di Confconsumatori contro le truffe online

In occasione della Giornata Confconsumatori rilancia il progetto nazionale “Smacco alla Truffa”, iniziativa ministeriale strutturata che integra prevenzione, informazione e assistenza legale attraverso la rete territoriale dell’associazione. Il progetto prevede attività formative, sportelli di consulenza, diffusione di materiali informativi e aggiornamenti sulle nuove modalità di raggiro digitale.

“Il Safer Internet Day non è solo una ricorrenza simbolica, ma un richiamo concreto alla responsabilità collettiva – dichiara il presidente di Confconsumatori, l’Avv. Carmelo Calì. – La sicurezza digitale è oggi parte integrante dei diritti del consumatore. Con il progetto “Smacco alla Truffa” vogliamo trasformare l’informazione in protezione reale, offrendo ai cittadini strumenti per riconoscere i rischi e difendersi in modo consapevole”.