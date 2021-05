Stabilimenti balneari, le misure anti Covid per la riapertura

Da domani, 15 maggio, riaprono stabilimenti balneari e piscine all’aperto. Un segnale positivo in vista della stagione estiva, ormai alle porte.

Il Codacons lancia, però, l’allarme rincari sul fronte delle tariffe, dopo aver ricevuto già le prime lamentele dei consumatori per alcuni stabilimenti della Toscana e del Friuli che avrebbero aumentato i listini rispetto allo scorso anno.

“La riapertura di lidi e piscine potrebbe essere accompagnata da rincari dei prezzi non solo per ombrelloni, lettini e abbonamenti agli stabilimenti, ma anche per tutti gli altri servizi offerti dalle strutture balneari e dalle piscine, a partire da cibi e bevande”, spiega il presidente Carlo Rienzi.

“L’esperienza dello scorso anno – prosegue – ha dimostrato come molti esercenti abbiano scaricato sui consumatori finali i maggiori costi per sanificazione e messa in sicurezza delle strutture, aumentando i listini al pubblico anche per rifarsi delle minori presenze in spiaggia legate al distanziamento obbligatorio degli ombrelloni”.

Ma vediamo quali sono le misure anti Covid previste per la ripartenza.

Stabilimenti balneari, le linee guida della Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha diffuso le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali“, che contengono, tra le altre, indicazioni specifiche in merito alla riapertura di spiagge e stabilimenti balneari.

Prima di tutto sarà necessario predisporre un’adeguata e chiara informazione sulle misure di prevenzione da rispettare. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia), che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

Si raccomanda, quindi, di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani, per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento. Le linee guida indicano, inoltre, di privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

Spiagge e stabilimenti balneari, come organizzare gli spazi

Per quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi, si richiede di garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

Se possibile, si richiede di organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita e di favorire l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.

Gli ombrelloni dovranno essere distanziati l’uno dall’altro, per poter garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m; inoltre deve essere garantita una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e così via.

In particolare, le attrezzature, come lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

Spiagge libere

Per quanto riguarda le spiagge libere, le linee guida ribadiscono l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

Si suggerisce, quindi, la presenza di un addetto alla sorveglianza per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti.

Le linee guida chiedono, inoltre, il divieto della pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Mentre per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.